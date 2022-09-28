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«ضحكتها المميزة، شخصيتها المرحة، وخفة دمها أمام الكاميرا وخلفها»، جميعها أمور لم تكن تفضي إلى أن نهايتها ستكون بالبشاعة التي حدثت، أن تقتل بـ«35 طعنة»، ويتضح بعد ذلك أنها ماتت لمجرد أنها «كانت في المكان الخطأ»، إنها الفنانة الراحلة وداد حمدي، أو كما كان يطلق عليها المنتجون في خمسينيات وستينيات الماضي «تميمة النجاح»، والتي اشتهرت بتقديم دور الخادمة «خفيفة الظل» في غالبية أفلام «الزمن الجميل»، والتي وصلت حصيلتها إلى ما يقرب من 600 عمل فني.

الميلاد والنشأة

«وداد» من مواليد محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، وعاشت برفقة عائلتها في «المحلة الكبرى» حيث مقر عمل والدها بشركة الغزل والنسيج، ثم انتقلت للعيش مع عمها بمنطقة السيدة زينب في القاهرة عقب تعرض والدها لأزمة صحية اضطرته إلى ترك العمل، ما أثر على دخل الأسرة ودفع وداد للبحث عن عمل.

الغريب في الأمر هنا، ورغم الشهرة الواسعة التي حققتها «ودواد» خلال مسيرتها الفنية، لم يكن التمثيل هدفها في البداية، لكن كان هدفها إبراز موهبتها الغنائية، فكانت تحب الطرب والغناء وحاولت تقديم موهبتها على بعض المسارح لكنها فشلت، ودرست عامين في معهد التمثيل، ليقدمها المخرج بركات في فيلم «هذا جناه أبي»، ثم عملت بدلا من عقيلة راتب في مسرحية شهرزاد، وذلك في الفرقة القومية المصرية.

في ستينيات القرن الماضي، اعتزلت «وداد» الفن، ثم عادت مرة أخرى بدعم من المطربة وردة عندما شاركتها مسرحية (تمر حنة). وشاركت في الأعمال الفنية بحوالي 600 فيلم وهو ما يعد الأكثر عددًا بالمقارنة مع معظم الفنانين.

زيجات «وداد»

خلال مسيرتها تزوجت «وداد» ثلاث مرات، الأولى من الموسيقار محمد الموجي ثم الفنان والإذاعي محمد الطوخي والد الفنانة إيمان الطوخي إلا أن الزواج لم يستمر طويلًا رغم اعتزالها الفن من أجله، وطاردتها شائعات زواجها من الفنان صلاح قابيل وهو الأمر الذي نفاه نجل الأخير «عمرو» في العديد من المناسبات، مؤكدًا أن والده لم يتزوج سوى والدته فقط.

نهاية مأساوية

التاريخ الفني العريض الذي تركته «وداد» لم ينقطع بعد رحيلها، وإن كانت قصة موتها تطغى في أوقات عدة على هذا التاريخ، وتحديدًا النهاية المأساوية التي شهدها يوم 26 مارس 1994، عندما تلقت «وداد» اتصال هاتفي من ريجيسير يدعى «متى باسيليوس» يخبرها به أنه لديه دور في أحد المسلسلات يناسبها وتم تحديد موعد للقائه بها، وفي الموعد المحدد ذهب إلى منزل وداد حمدي بعدما اشترى قفازين وسكينتين كبيرتين، وهناك استقبلته «وداد» وقدمت له مشروب بارداً وسألته عن طبيعة الدور المقدم لها وبدأ الريجيسير في سرد قصة وهمية لها، وعندما سأل عن اسم المؤلف والمنتج فأخبرها أنهم ينتظراهما على أحد المقاهي وسيأتون إليهم بعد قليل للحديث عن التفاصيل.

بعد ذلك طلب الريجيسير من «وداد» أن يذهب للحمام فتوجهت الفنانة إلى غرفة نومها لإحضار «فوطة» له لكنها فوجئت بقدومه وراءها وإشهار سكين في وجهها فشعرت بالصدمة للحظات ثم طلبت منه أن يرحمها ولا يقتلها مقابل أخذ كل أموالها والساعة التي كانت ترتديها إلا أنه رفض وسدد لها 35 طعنة في جسدها حتى لا يبقى أثر لجريمته وسقطت الفنانة الضحية على الأرض غارقة في دمائها.

بدأ المجرم يبحث في شقتها عن المال إلا أنه لم يجد سوى 270 جنيهاً وبعض المتعلقات الأخرى بعدما وجد علبة المجوهرات فارغة، وبدأ في إخفاء معالم جريمته عن طريق غسل الأكواب وقطع سلك الهاتف ونقل جثمان وداد إلى سريرها وتغطيتها بالملابس. ثم هرب مسرعا وتخلص من السكين وباع بعض المتعلقات التي حصل عليها.

