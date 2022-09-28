النهار Plus

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها مع نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مباراة المنتخب المصري الأول وفريق النيجر التي انتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف نظيفة كان لصلاح هدفان منها.

وانتشرت الصورة على صفحات السوشيال ميديا سريعا، حيث وسط استغراب من التقاط الصورة خاصة وان الصورة ليست في مطار أو خارج مصر بل في محل إقامة المنتخب المصري في الإسكندرية.

وعلمت «النهار» كواليس التقاط الصورة، حيث كانت شيرين تتواجد في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري، بالإسكندرية والقريب من ستاد الإسكندرية، وهو نفس الفندق الذي كانت تستعد شيرين لإحياء حفل زفاف به في المساء، وأثناء تواجد شيرين في الفندق طلبت من أحد المقربين من صلاح التقاط صورة معه، قبل مغادرتها الفندق، وهو ما استجاب له صلاح، حيث التقط الصورة بعد التمرين الصباحي للمنتخب وتوجهه إلى المطعم الخاص بالفندق، وأحييت شيرين الحفل بالليل وغادرت بعدها الفندق والتقت بالفنانة الهام شاهين وأسرتها.

وأقامت الهام حفلاً خاصاً لشيرين في أحد الأماكن العامة بالإسكندرية، والتي قامت فيها شيرين بالرقص مع أحد الشباب، وانتشر بعدها فيديو لشيرين وهي ترقص في أجواء سيطرت عليها العفوية والسعادة وبدا واضحاً على شيرين عبد الوهاب السعادة الكبيرة بهذه الرقصة خاصة مع أدائها بشكل لافت وسط تصفيق وتشجيع من الأشخاص المتواجدين حولها.

وفي الوقت نفسه ظهرت الفنانة إلهام شاهين مع نفس الشاب أثناء الرقص معاً أيضاً وسط تصفيق من الحاضرين، كما نشرت الفنانة صورة لها برفقة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

وشارك أمير شاهين، شقيق إلهام شاهين صورة مع شيرين عبد الوهاب، وعلق عليها قائلاً: «حبيبتي وأختي وصحبتي شيرين القمر حمداً لله على السلامة يا غالية».

وتحاول شيرين عبد الوهاب استئناف حياتها الطبيعية، وظهرت في الكثير من المناسبات لاستعادة نشاطها الفني وإطلاق أعمالها الجديدة، كما جمهورها مؤخرا بعودتها بقوة ليس فقط من خلال الغناء ولكن أيضا من خلال التمثيل حيث تستعد لمسلسل وفيلم جديدين تعود بهما بعد غياب.

وجمعتها بالفعل جلسات عمل مع الموزع الموسيقي طارق مدكور للعمل علي بعض الأغاني سويا وذلك تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

