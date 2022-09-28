النهار Plus

خطفت المصارعة المصرية سمر حمزة الأضواء خلال الأيام الأخيرة بعدما حققت إنجازا تاريخيا بصعودها للدور النهائي في بطولة العالم وحصد الميدالية الفضية.

وباتت سمر أول لاعبة مصرية تنجح في التأهل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة وهي أيضاً الأولى على صعيد المصارعة المصرية في الوصول الى نهائي بطولة العالم منذ عام 2006 بعد إنجاز البطل محمد عبد الفتاح بوجي.

وبعيدا عن الأرقام الرسمية فإن مشوار سمر حمزة في لعبة المصارعة يبدو إعجازيا خاصة وأنها بدأت ممارسة اللعبة في وقت متأخر جدا وبات تألقها أمرا غير مألوف في عالم القوة. ولدت سمر حمزة يوم 4 أبريل 1995 في محافظة الإسكندرية شمال مصر ووجهتها الأسرة للرياضة ووقع الاختيار على لعبة الكراتيه التي كانت بداية علاقتها بعالم الرياضة.

ومرت السنوات لكن دون أن تحقق سمر حمزة تلك الفتاة القوية أي إنجاز في لعبة الكراتيه ولم يكن يتوقع أحد أن تصبح هذه اللاعبة بطلة عالمية بعد ذلك. وفي صيف 2012 عاد المصارع المصري الأسطوري كرم جابر للأضواء مجددا بعدما قرر العودة لممارسة اللعبة بعد فترة غياب ومشاكل مع اتحاد اللعبة. وخطف كرم جابر الأضواء مجددا بعدما وصل لنهائي المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012 وحصوله على الفضية ليضيفها إلى ذهبية أولمبياد أثينا 2004. وكانت فضية كرم جابر في ذلك الوقت إنجازا يبدو إعجازيا خاصة مع ابتعاد اللاعب عن ممارسة المصارعة والتدريبات لفترة طويلة ليلفت الأنظار إليه بقوة. سمر حمزة كانت من المصريين الذين تابعوا الدورة الأولمبية ومشوار كرم جابر المميز لتتحول أنظارها صوب لعبة المصارعة التي دخلت قلبها من الباب الكبير. ومع انبهارها بمشوار كرم جابر قررت التحول من الكراتيه إلى المصارعة الرومانية وهي في سن 18 عاما وسط تعجب المحيطين بها والمدربين خاصة وأن إعداد لاعب المصارعة يتطلب سنوات طويلة تبدأ من مرحلة الطفولة. ورغم ذلك بدأت سمر مشوارها وسط دعم من مدربها محمد طلبة الذي أكد لها أنها ستكون بطلة عالمية واسهم في تطور مستواها.

ولمع نجم سمر حمزة في بطولة أفريقيا للمصارعة بعدما حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016 التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو غرام. وتأهلت سمر حمزة إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لتخوض أول مشاركة أولمبية في تاريخها وحققت المركز الثاني عشر. وخاضت سمر حمزة للمرة الأولى منافسات بطولة العالم للمصارعة عام 2017 في فرنسا وحققت المركز السادس عشر واستطاعت سمر الحفاظ على الصدارة والذهبية في البطولة الأفريقية عام 2018 في نيجيريا وواصلت خوض البطولات الدولية في المجر وبلغاريا.

وحققت سمر حمزة الميدالية الذهبية للنسخة الثالثة على التوالي في البطولة الأفريقية في تونس عام 2019 وحققت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في نفس العام. واحتفظت سمر بذهبية البطولة الأفريقية للمرة الرابعة على التوالي في نسخة 2020 بالجزائر وشاركت في أولمبياد طوكيو التي أقيمت العام الماضي وتقدمت للمركز العاشر.

وكانت سمر تأمل في حصد ميدالية أولمبية لكن مع خروجها مبكرا أصيبت بصدمة كبيرة لتقرر معها الاعتزال والابتعاد عن عالم المصارعة.

وقالت وقتها «سعيدة بأن المصارعة النسائية أصبحت على الخريطة العالمية وأنا بدأت لعب المصارعة من 8 سنين بعدما رأيت إنجازات الكابتن كرم جابر ومن وقتها قررت أن أكون لاعبة مصارعة مثله».

وتابعت: «عندما ألعب منذ 8 سنين وفي إمكانات محدود ولم أعتد على فكر صناعة بطل أولمبي وأصل لتصدر أفريقيا وخامس عالم كبار وبطولات دولية ومصنفة يصبح هذا إنجاز لكل بنت تفكر في لعب مصارعة في مصر».

وواصلت «أنا لعبت المصارعة بالصدفة وحلمت أن أكون بطلة أولمبية وتحملت تدريبات شاقة ونقد وتكسير عزيمة حتى أصل لما وصلت إليه ولم أقصر.. شجعوا المصارعة النسائية حتى نربي جيلا بفكر جديد وإمكانات أفضل وثقافة مختلفة.. الرياضة ليست فقط ميدالية لكنها سنين طويلة من الكفاح والتعب». واختتمت «للعلم اللاعب وظيفته في الحياة التدريب فقط وليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرته الرياضية.. شكرا لكل من وقف بجانبي وشكرا مدربي العظيم وشكرا زملائي الذين تمرنوا معي ومن هنا أعلن أني بكتفي.. شكرا للتجربة التي علمتني الكثير». وبعدها بفترة حاول الاتحاد المصري للمصارعة مع سمر حمزة مجددا ونجح في إقناعها بالتراجع عن الاعتزال والعودة للمشاركة في البطولات.

واستطاعت سمر حمزة تحقيق إنجاز غائب عن المصارعة المصرية بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2021 ولم تحقق المصارعة المصرية أي ميدالية في بطولات العالم قبل إنجاز سمر حمزة بما يقرب من 15 عاما كاملة.

وواصلت سمر حمزة كتابة التاريخ بعدما وصلت لنهائي النسخة الأخيرة في بطولة العالم وحصدت الميدالية الفضية.

وكشفت البطلة المصرية سمر حمزة عن أنها تتدرب وسط الأولاد لأن اللعبة التي تمارسها تحتاج للقوة مضيفة أنها عندما تتدرب مع الأولاد تمتلك القوة والسرعة والخبرة. وسمر لم تتزوج حتى الآن بسبب انشغالها بالتدريبات والبطولات لكنها أكدت أنها لن تستعمل المصارعة حال نشوب أي خلاف مع زوجها المستقبلي. وقالت: «هناك فارق بين الحياة الشخصية والرياضية ولو استخدمت المصارعة في الزواج فلن توافق أي أسرة على لعب البنات لهذه اللعبة وبهذه الطريقة أكون قد استخدمت الرياضة بشكل غير صحيح».

