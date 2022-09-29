«المواصلات»: خصخصة شبكة الاتصالات الثابتة

وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات عن توقيع عقد لخصخصة شبكة الاتصالات الثابتة، مع المكتب الاستشاري لاستكمال دراسة الجدوى لخصخصة شبكة الاتصالات الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. مشعل الزيد أن المشروع يحظى باهتمام بالغ من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس التي ترأست الاجتماع التحضيري مع المكتب الاستشاري المعني بتطوير الاستثمارات لقطاع الاتصالات بحضور اللجنة المشتركة من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الزيد إلى أن الفارس أعطت توجيهاتها للمعنيين في هذا الموضوع بسرعة الإنجاز وتذليل جميع العقبات والمعوقات حتى يتم تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن. وبين أن هذا التوجه يأتي بعد اجتماعات عدة عقدتها اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة والتي ترأسها وكيل وزارة المواصلات م. خلود شهاب. وأفاد بأن الخطوة تأتي ضمن تطلعات الوزارة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وكذلك تعزيز ايرادات الدولة بما يتناسب مع رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة).

