قطع الكهرباء عن 32 قسيمة مخالفة

وطن النهار

أعلنت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية الفروانية عن تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة في منطقتي العمرية والرابية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القسائم قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي، بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بمساندة أمنية من وزارة الداخلية. وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. سعيد العازمي أنه تم قطع التيار عن القسائم لورود شكاوى بسبب قيام بعض أصحاب القسائم بالتأجير للعزاب في مناطق السكن الخاص، الأمر الذي أدى إلى إزعاج المواطنين والقاطنين في القسائم المجاورة.

بدوره قال رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية م. خالد العصيمي ان الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع القسائم المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي. وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 14 قسيمة في منطقة الرابية فضلا عن قطع التيار عن 18 قسيمة في منطقة العمرية، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل قطع التيار بتوجيه إنذارات بإخلاء العزاب من تلك القسائم.

