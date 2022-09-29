تدشين أول محطة كهرباء في «المطلاع» بجهد 400 كيلوفولت

وطن النهار

دشن الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. مطلق العتيبي يوم امس تشغيل أول محطة تحويل رئيسة في مدينة المطلاع جهد 400 كيلوفولت.

وافاد العتيبي ان افتتاح هذه المحطة الرئيسة سيتبعه تشغيل عدد من المحطات في مدينة المطلاع، مؤكدا أهمية ترشيد الطاقة والاستهلاك وكفاءة التكييف والأجهزة الكهربائية.

الجدير بالذكر أن المحطة سعة 400 كيلو فولت تحمل الرقم z1 وسيتبعها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل 3 محطات أخرى سيكون مجموع قدرتها حوالي 2000 ميغاواط ، وتعمل الكهرباء وفق خطة ممنهجة بشأن إيصال التيار للمدينة فإنه يتوقع أن تقوم الوزارة بتشغيل دائرتين كهربائيتين جهد «400» كيلوفولت بما يسمح بمرور 2000 ميغاواط لتشغيل 4 محطات تحويل رئيسة جهد 400 كيلو فولت، ومن ثم تشغيل محطات التحويل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت ومحطات 11 كيلوفولت.

ويعمل قطاع شبكات النقل الكهربائية على قدم وساق لإنجاز الأعمال الكهربائية المتعلقة بمدينة المطلاع، خصوصاً التي تتعلق بخطوط الضغط العالي، حيث يتم ايصال ما يقارب 4 أبراج بشكل يومي وبحسب الظروف الجوية التي تتناسب مع تلك الأعمال الى جانب متابعة حثيثة لجميع تلك الأعمال من أجل إنجازها في المواعيد المحددة وتوزيع الأحمال الكهربائية على المطلاع بشكل متكامل بعد قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً من توقيع 9 عقود لربط محطات التحويل الرئيسة داخل المنطقة بعضها ببعض وبالتنسيق المتكامل مع جهات الدولة ذات العلاقة من أجل إنجاز أعمال البنية التحتية كاملة داخل مدينة المطلاع.

