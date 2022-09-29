وفد من «الشؤون» اطلع على التجربة السعودية في رعاية الأطفال

وطن النهار

قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون سالم الرشيدي: ان الهدف من زيارة وفد من الوزارة للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة السعودي ومكتب منظمة (يونيسيف) في الخليج هو الاطلاع على التجربة السعودية في رعاية الاطفال.

واكد الرشيدي في تصريح لـ «كونا» عقب الزيارة ان تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاطلاع عليها من اهم مصادر المعلومات التي تبنى عليها الخطط «حيث انها مجربة على ارض الواقع في بيئة مجتمعية بالسعودية ودول الخليج مشابهة للمجتمع الكويتي».

واوضح أنه «تم خلال الزيارة الاطلاع على عروض توضيحية للبرامج التي يقوم بها المجلس للنهوض في حقوق الأطفال وحمايتهم وكذلك البرامج المشتركة مع مكتب منظمة (يونيسيف) في الخليج وذلك للاستفادة من هذه البرامج الناجحة وتحويرها بما يتناسب مع الدستور الكويتي والقوانين في الكويت».

