«الداخلية»: التصويت بشهادة الجنسية الأصلية أو «لمن يهمه الأمر»

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2022 اليوم الخميس سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة (لمن يهمه الأمر) الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها او تلفها.

وأضافت ان على الناخبين الذين فقدوا أو أتلفت «جناسيهم» التقدم إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر صباح يوم الانتخاب اليوم من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً للحصول على شهادة (لمن يهمه الأمر) الخاصة بالانتخابات ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني، مشيرة إلى ان إجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لشهادة الجنسية هي حضور صاحب العلاقة شخصياً إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة الضجيج، مصطحباً معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى 2 صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

وحرصاً على راحة كبار السن وذوي الهمم قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتخصيص موظفين لإنجاز معاملاتهم داخل مركباتهم.

ويمكن للناخبين التعرف على رقم القيد الانتخابي والدائرة ومكان الاقتراع ورقم اللجنة عبر تطبيق سهل الحكومي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على الرابط التالي: www.moi.gov.kw.

وأشارت إلى ان إدارة شؤون الانتخابات قد قامت بتوفير خط ساخن على الرقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً في يوم الاقتراع.

