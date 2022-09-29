رئيس التحرير استقبل غادة شوقي وريما الخالدي وبهبهاني

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين صباح أمس رئيس مجموعة المرأة الدولية غادة شوقي حرم السفير المصري لدى البلاد وريما الخالدي نائب رئيس المجموعة حرم سفير دولة فلسطين، وذلك بحضور الأستاذة رابعة حسين مكي الجمعة تحرير مجلة «بريق الدانة» رابعة حسين مكي الجمعة. وخلال اللقاء قدمت غادة شوقي لمحة عن عمل المجموعة وهدفها الرئيس وهو تعزيز الثقافة والمعرفة بين أعضاء المجموعة من خلال جملة متنوعة من النشاطات.

وقالت إن المجموعة تأسست عام 1989 من قبل زوجات عدد من السفراء، حيث حرصت منذ ذلك الوقت على تعزيز الصداقة والتعاون بين النساء من مختلف الجنسيات.

ولفتت إلى أن المجموعة بصدد تطوير نشاطاتها، حيث تسعى لإدخال العنصر الرجالي إليها وذلك بعدما اعتمدت 14 سفيرة من مختلف الدول بالكويت.

وزادت: إن المجموعة ستحتضن 4 أزواج السفيرات المعتمدات لدى البلاد، كما اوضحت انها تسعى لتعريف العضوات بثقافة الكويت ومعالمها من أجل تعزيز الاحتفاء بالاختلافات الثقافية بين الجنسيات المختلفة بالكويت.

من جانبه، رحب رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين بالضيفتين، مؤكداً أن الثقافة عامل أساس في تقريب وجهات النظر، ومشيداً بالنشاطات التي تقوم بها المجموعة.

وفي الأخير قدمت شوقي درعاً تذكارية لبوخمسين لدعمه الدائم للمجموعة ونشاطاتها.

من جانب آخر، استقبل رئيس التحرير عماد بوخمسين رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، حيث ناقش الجانبان القضايا الإعلامية.

