السفير الإسباني: الكويت ومدريد علاقات تاريخية متميزة

وطن النهار

وصف سفير اسبانيا لدى البلاد ميغيل اغيلار، علاقات بلاده مع الكويت بـ«الجيدة جداً والتاريخية، ولكنها لم تصل بعد الى المستوى المطلوب».

وفي كلمة القاها خلال حفل اقامه في منزله مساء امس الأول بمناسبة اطلاق «مجلس الاعمال الاسباني بالكويت» بحضور عدد كبير من رجال الأعمال الكويتيين وممثلي شركات اجنبية، قال اغيلار: «ان الهدف الرئيس من وراء انشاء هذا المجلس، ينبع من حقيقة اننا نتمتع بعلاقات جيدة جداً وتاريخية مع الكويت في العديد من المجالات، ولكن رغم ان هذه العلاقات الممتازة بين بلدينا، الا انها لم تصل بعد الى مستوى الروابط الاقتصادية والى الأرقام التجارية المطلوبة، وأعتقد انه يتعين علينا ان نكون جادين وأن نسعى لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات وخصوصا الاقتصادية للارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ويمكننا ان نفعل ما هو افضل ونحن ماضون في ذلك، مشيرة الى ان: العلاقات التجارية لم ترق الى مستوى الطموح.

وأضاف: «الكويت واسبانيا قريبان من بعضهما البعض بشكل عام، ومن اجل تعزيز وتطوير هذا التقارب بشكل افضل، كان احد اهدافي كسفير هو محاولة دفع الأعمال التجارية الى الأمام عبر هذا المجلس الذي من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وذكّر بالزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين، والتي تخللها توقيع عدة اتفاقيات، لفت اغيلار الى «حدثين مهمين شهدهما الأسبوع الماضي، الأول، هو دخول اسبانيا قطاع الرعاية الصحية في الكويت بعد توقيع احدى الشركات اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الكويتية وشركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» لتوفير الخدمات.

