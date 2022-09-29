«التربية» ناقشت مع السفارة الأميركية برامج التعاون العلمي

وطن النهار

عَقد الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان امس اجتماعاً مع كل من الملحق الثقافي بالسفارة الأميركية في الكويت كاثرين غاري، والمستشار التربوي للدراسات في الجامعات الأميركية كارين نصرالله، والمدير الاقليمي لمكتب امديست سمر خليف، وجانس كوين ورولا فضل الله، بحضور الموجه الفني العام للغة الانكليزية سوزان البشيتي، حيث تمت مناقشة المشروعات المتعلقة بالتعليم والتعاون العلمي، وذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والسفارة الأميركية ومتابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

1- برنامج الارشاد الأكاديمي الجامعي لمدارس وزارة التربية، حيث سيتم تدريب عدد من المعلمين والمعلمات ممن درسوا في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون بين مكتب الأمديست وباشراف من المكتب الثقافي بالسفارة الأميركية في الكويت، لزيارة مدارس التعليم العام والالتقاء بطلبة الصف الثاني عشر لتعريفهم على طبيعة ومتطلبات الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.

2- برنامج الشهادة الاحترافية لمدرسي اللغة الانكليزية (PCELT )، حيث سيتم تدريب 36 معلما ومعلمة من جميع المراحل التعليمية من قبل مدربين معتمدين من العناصر الوطنية باشراف مكتب امديست.

3- برنامج التبادل الثقافي للمعلمين (فلبرايت Fulbright) لتدريب المدرسين المساعدين للغات الأجنبية في الجامعات الأميركية وبرامج Susi للمعلمين.

4- برنامج «YES» للتبادل الثقافي والتعليمي، منحة دراسية لطلبة الصفين التاسع والعاشر الى الولايات المتحدة الأميركية من كندي لوجار للعام الدراسي 2023- 2024.

5- برنامج «الأكاديمية الأميركية للتعليم الصيفي «Education USA Academy (Summer Program) لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام، للالتحاق بالجامعات الأميركية في فتره الصيف.

6- استضافة اختصاصي في تدريس اللغة الانكليزية من جامعه جورج تاون لتدريب معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية على مدار اسبوعين على آليه تدريس مهارة القراءة.

7- البرنامج المفتوح الافتراضي لتدريب مجموعة من معلمي ومعلمات اللغة الانكليزية في المرحلة على آلية تدريس مهارة الكتابة، بالاضافة الى مجموعة اخرى من البرامج والتي تعود بالنفع على الطلبة والمعلمين.

