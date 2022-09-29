«التربية»: 5 مدارس للجان الانتخابات الرئيسة و118 للفرعية

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية مراكز اقتراع لانتخابات «أمة 2022» التي ستجرى اليوم الخميس منها خمس مدارس اختيرت كلجان رئيسة و118 مدرسة اختيرت كلجان فرعية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.

وقال مدير ادارة الخدمات العامة في وزارة التربية فراس كرتش في تصريح صحافي ان ادارة الخدمات تعمل على تجهيز المدارس التي اختيرت كمراكز للاقتراع من خلال توفير خدمات النظافة قبل عملية الاقتراع وبعدها.

وأضاف انه جرى تشكيل فريق عمل من قبل ادارة الخدمات العامة بالتنسيق والتعاون مع مراقبات الخدمات في ادارات المناطق التعليمية كافة لمتابعة امور النظافة والاشراف على تجهيز المدارس.

وأوضح انه بعد انتهاء عملية الاقتراع سيتم تجهيز المدارس مجددا لعودة الطلبة للدراسة، مبينا ان تشكيل فريق العمل جاء تجسيدا للدور التكاملي في قطاعات الوزارة لمتابعة اعمال النظافة في مدارس المناطق التعليمية.

