التحوط ضد تذبذب النفط.. البوصلة لاتزال مفقودة

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار عن ان سطوة الدولار على بقية العملات الرئيسة عالمياً، ستدفع الصناديق السيادية، ومن بينها الكويت، نحو اعادة هيكلة استثماراتها بما يعظم عوائد استثماراتها ويقلل المخاطرة في الأسواق العالمية كافة.

ولفتت المصادر إلى ان التحوط المستمر ضد تقلبات العملات واختيار المناطق ذات المخاطر الصفرية أو المنخفضة كوجهات استثمارية باتت الشغل الشاغل لكل المحافظ الاستثمارية العاملة في جميع دول العالم.

وشددت ان التنبؤ بوضع العملة الخضراء مستقبلاً يجعل التحوط ضد تقلب العملات أمراً على درجة كبيرة من الأهمية، عبر التركيز على الاستثمارات الأكثر عائداً وأماناً على المدى الزمني الطويل.

وأشارت المصادر إلى ان التحوط ضد تقلبات اسعار النفط محلياً لا يزال مفقوداً، مستدركة بالقول ان هناك الكثير من المزايا اعيدت مرة اخرى لحلبة الهدر في المال العام بعد التحسن في مستويات اسعار الدولار، مستدركة 6 اشهر من عمر الميزانية غير كافية للحكم على تحقيق فوائض مليارية.

ودعت المصادر الحكومة إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل والاسراع في انجاز المشاريع التنموية واتخاذ الخطوات الكفيلة برفع مساهمة الايرادات غير النفطية لمستويات غير مسبوقة عبر الدخول في استثمارات نوعية بخلاف النفط، على رأسها القطاع السياحي والقطاع الطبي وقطاع الذكاء الاصطناعي.

وذكرت المصادر ان مصروفات كثيرة وامتيازات كان يجدر التأني في عودتها مرة اخرى بعد ارتفاعات النفط، لحين اتضاح معالم الأسواق.

ولفتت إلى ان تراجعات اسعار النفط، يعيد الحديث مجدداً عن قانون الدين العام وضرورة التوافق حياله رغم ارتفاع كلفته على المال العام بعد ارتفاعات اسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة، وذلك دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

