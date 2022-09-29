3.58 مليارات دينار خسائر البورصة الشهرية

مال وأعمال

خيم اللون الاحمر على تداولات البورصة خلال شهر سبتمر بسبب حزمة العوامل السلبية التي اطاحت بالبورصة والبورصات العالمية والخليجية وفي مقدمتها رفع سعر الفائدة على الدولار ومخاوف الركود واعلان حالة التأهب في روسيا في مواجهتها مع اوكرانيا واخيرا التأخير السلبي لتراجع سعر النفط الامر الذي ادي الى حدوث موجات حادة من التراجعات والخسائر القيمة السوقية للبورصة بنسبة 7.8 في المئة وبقيمة 3.58 مليارات دينار خلال سبتمبر لينخفض من 45.773 مليار دينار نهاية أغسطس إلى 42.189 مليار دينار في نهاية سبتمبر.

كما هبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 7.5 في المئة وبقيمة 2.7 مليار دينار من 35.941 مليار دينار إلى 33.244 مليار دينار، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 9 في المئة وبقيمة 888 مليون دينار من 9.831 مليارات دينار إلى 8.942 مليارات دينار.

ومع هذا التراجع، تكون البورصة قد خسرت معظم مكاسبها من بداية العام، حيث تراجعت مكاسب القيمة السوقية للبورصة التي حققتها خلال التسعة أشهر الأولى إلى 1.9 في المئة وبقيمة 794 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 41.395 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021.

وكانت البورصة قد شهدت نمو متواصل منذ بداية العام، حيث ارتفعت في يناير بنسبة 4.1 في المئة وبقيمة 1.72 مليار دينار من 41.39 مليار دينار في ديسمبر إلى 43.118 مليار دينار في يناير، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 44.88 مليار دينار بنسبة 4 في المئة وبقيمة 1.76 مليار دينار في فبراير، ثم إلى 47.968 مليار دينار في مارس بنمو 6.8 في المئة وبنحو 3 مليارات دينار، وإلى 49.156 مليار دينار في إبريل وبنمو 2.5 في المئة وبنحو 1.18 مليار دينار لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها خلال 2022، بنمو بنحو 18.7 في المئة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021.

إلا أن القيمة السوقية للبورصة تراجعت بشكل ملحوظ في مايو بنسبة 6 في المئة وبنحو 2.96 مليار دينار إلى 46.196 مليار دينار، ثم تراجعت مرة أخرى في يونيو بنسبة 4.74 وبقيمة 2.19 مليار دينار إلى 44 مليار دينار، ولكنها ارتفعت في يوليو بنسبة 4.14 في المئة وبقيمة 1.82 مليار دينار إلى 45.824 مليار دينار، ثم عادت وانخفضت في أغسطس بنسبة 0.11 في المئة وبنحو 50 مليون دينار، لتنخفض في سبتمبر بنسبة 7.83 وبقيمة 3.58 مليارات دينار.

وهبط المؤشر العام خلال سبتمبر بنحو 8.1 في المئة، بخسائر بلغت 688.7 نقطة لينخفض من 7709.05 نقاط نهاية أغسطس إلى 7105.71 نقاط في نهاية سبتمبر، كما تراجع مؤشر السوق الأول 8 في المئة وبـ 513.2 نقطة من 8594.6 نقطة إلى 7949.86 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 8.7 في المئة، ليهبط 513 نقطة من 5868.4 نقطة إلى 5338.38 نقطة، وسجل مؤشر رئيسي 50 تراجعاً بنسبة 9.9 في المئة وبـ 607.8 نقطة من 6143.7 نقطة، إلى 5511.3 نقطة.

