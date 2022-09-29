«نور سي إم» نظم ورشة عمل في «تداول الأسهم الأميركية»

مال وأعمال

أقام معهد نور سي ام للتدريب الأهلي والمرخص لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابع لشركة ان سي ام للاستثمار ورشة عمل تدريبية بعنوان تعلم تداول الأسهم الأميركية.

وجاءت الورشة استكمالاً للنشاط التدريبي والتوعوي والتثقيفي الذي تنتهجه الشركة لتدريب افراد المجتمع على التداول الالكتروني، حيث قدمت الورشة التدريب حول الاستثمار الجيد في تلك الأسواق ومحاولة تجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى الخسارة.

وقال معهد نور سي ام للتدريب الأهلي في بيان صحافي، ان ورشة العمل شهدت حضوراً كبيراً من قبل المهتمين بالتداول في السوق الأميركي وذلك لما يحمله من فرص استثمارية عديدة، حيث شارك في الورشة اكثر من 60 شخصاً من مختلف الأعمار من الأفراد المهتمين بالتداول الالكتروني والاستثمار، فيما غطت ورشة العمل جميع المعلومات المهمة واللازمة لفهم مجال الأسواق العالمية بشكل عام والأسهم الأميركية بشكل خاص.

وفي هذا السياق، قال محسن خان رئيس قسم التدريب في معهد نور سي ام للتدريب الأهلي: «يحرص معهد نور سي ام للتدريب الأهلي على توعية المتعاملين بطرق التداول الالكتروني ومناقشتها في ورش العمل بهدف نشر الوعي للمتداول وفق احدث الوسائل، وتصحيح بعض المفاهيم لدى العملاء».

وقال خان ان ورشة العمل التدريبية ناقشت كذلك توعية الجمهور بكيفية التعامل مع عمليات الاحتيال الرقمية التي يمكن ان تحدث بطرق مختلفة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير.

وقام معهد نور سي ام للتدريب الأهلي خلال ورشة العمل بتكريم المحاضرين عبدالمحسن العصيمي ومحمد الأنصاري على جهودهما الفعالة وعملهم الجاد في القسم التدريبي مع المعهد منذ عام 2019 وحتى الآن.

واختُتمت ورشة العمل بفقرة المسابقات حيث تم توزيع اكثر من جائزة على الحاضرين، ومن ثم تلقي استفسارات الحضور والاجابة عنها.

واختتم خان بشكر جميع الحاضرين ودعوة المهتمين لحضور ورش العمل القادمة التي سيتم الاعلان عنها قريبا.

