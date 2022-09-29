13 جائزة ترسّخ تفوّق «الوطني» الرقمي الكاسح والمتميز

مال وأعمال

تتسارع خطوات رحلة الوطني الرقمية وتحرز مزيداً من التقدم يتجسد في إطلاق الخدمات والمنتجات المبتكرة وحلول الدفع المتطورة يوماً بعد يوم، ما يلقى تقديراً من المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، حيث حصد بنك الكويت الوطني 13 جائزة على مستوى الكويت والشرق ضمن الجوائز السنوية «أفضل البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عن العام 2022»، توّجته بها مجلة «جلوبل فاينانس العالمية» تقديراً لجهود البنك الرقمية الحثيثة وما يقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام.

واستلم الجوائز نيابة عن البنك رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني، محمد الخرافي، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، هشام النصف، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة في دبي.

على مستوى الكويت، حصد البنك 6 جوائز، وتميز في 5 منها ليصبح الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وهي:

? أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد (على مستوى الكويت والشرق الأوسط).

? أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل (على مستوى الكويت والشرق الأوسط)

? البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً (على مستوى الكويت والشرق الأوسط).

? أفضل بنك في تقديم عروض الودائع ومنتجات الاستثمار والبطاقات المصرفية عبر الإنترنت (على مستوى الكويت والشرق الأوسط).

? أفضل بنك في دفع الفواتير وتقديمها (على مستوى الكويت).

? أفضل بنك في منح القروض الشخصية عبر القنوات الإلكترونية (على مستوى الكويت والشرق الأوسط).

وعن أفضل مختبرات الابتكار المالي للعام 2022، حصد بنك الكويت الوطني جائزتين:

? أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف

? أفضل مختبر لشركات الخدمات المالية الرقمية

وقال رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني، محمد الخرافي، تعقيباً على حصد تلك الباقة المتميزة من الجوائز: «يعطي الوطني أولوية قصوى لتطوير قدراته الرقمية ولتحقيق ذلك يضخ البنك المزيد من الاستثمارات ويجذب أفضل المواهب لتعزيز تفوقه الرقمي ومكانته الرائدة في السوق على صعيد تقديم أحدث الخدمات والمنتجات الرقمية المتميزة وحلول الدفع الأكثر تطوراً». وأشار الخرافي إلى الدور المحوري لمجموعة العمليات في ذلك الإطار قائلاً: «تشكل مجموعة العمليات في الوطني المحرك الرئيسي لمسار التحول الرقمي الذي يشهد مرحلة جديدة تركز على تعزيز استخدام أحدث الحلول والتكنولوجيا المتطورة التي تشمل تكنولوجيا الروبوتات في العمليات التشغيلية (RPA)، والأتمتة والذكاء الاصطناعي».

وأكد الخرافي على إطلاق مجموعة العمليات في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من التحول الرقمي نجحت خلالها المجموعة في تحويل عشرات العمليات من النظام التقليدي إلى الآلي بشكل كامل ما أسهم في تقليص عدد كبير من ساعات العمل.

وبهذه المناسبة نائب قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: «نشعر خلال لحظات التتويج بالفخر والسعادة بما تمثله من تكليل لجهودنا على مدار عام كامل لكنها تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تلزمنا بالحفاظ على ما وصلنا إليه من تفوق ومواصلة تقديم المزيد».

وأضاف النصف: «العلامة التجارية للوطني تعني لعملائنا ثقة راسخة في قدرة البنك على الاحتفاظ بريادته في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجاتهم. ومع التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده الصناعة واشتداد حدة المنافسة مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى تصبح المهمة أكثر صعوبة، لذلك نحرص على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ريادتنا».

وأكد النصف على أسبقية بنك الكويت الوطني في بدء رحلته للتحول الرقمي مبكراً ما أثمر عن تراكم بنية تحتية تكنولوجية هائلة لدى البنك وبناء فريق عمل من الكوادر والخبرات المتميزة ما أسهم في ثراء ما يقدمه الوطني للعملاء من خدمات ومنتجات رقمية تضاهي المستويات العالمية وتلبي احتياجات العملاء بدقة وحلول دفع هي الأكثر تطوراً والتي غالباً ما يكون ظهورها لأول مرة في الكويت.

وعن مدى نجاح القنوات الرقمية في تلبية احتياجات العملاء أفاد النصف بأنه لا توجد خدمة لا يستطيع العملاء الحصول عليها من خلال القنوات الرقمية في الوقت الحالي حتى إمكانية تقديم طلب للحصول على قرض أو فتح حساب أو فتح حساب وديعة.

وأكمل قائلاً: «برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تجسيد لتفوقنا الرقمي ومواصلتنا قبول التحدي بالحفاظ على ريادتنا حيث نضيف إليه باستمرار أحدث الخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا وهو ما يجعله يشهد مزيد من عدد المستخدمين الذين زادوا بنحو 20% العام الماضي وكذلك عدد العمليات التي زادت بنحو 30% ما يجعله أكبر فروعنا الذي يستحوذ على أكثر من 90% من المعاملات».

وعن إقبال العملاء وارتفاع مستوى الرضا عما يقدمه الوطني من خدمات ومنتجات، أوضح النصف أن كلمة السر في إقبال العملاء المعرفة الدقيقة لاحتياجاتهم بفضل التواصل المستمر معهم والتعرف على تطلعاتهم ما يعزز من القدرة على ابتكار خدمات ومنتجات وحلول دفع تناسب أنماط حياتهم اليومية على اختلاف شرائحهم.

