«البترول العالمية» وقَّعت اتفاقية لتزويد «إيزي جيت»

مال وأعمال

اعلنت شركة البترول الكويتية العالمية ان ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو ايت للطيران) وقعت اتفاقية مع شركة الطيران الاوروبية (ايزي جيت) لتزويدها بوقود الطيران المستدام (اس.ايه.اف).

وقالت الشركة في بيان صحافي ان الاتفاقية تؤكد مساعي الجانبين للحد من انبعاثات الكربون من وقود الطائرات وبلوغ الناقل الاوروبي لاهداف استراتيجيته المعلنة بالوصول الى صفر انبعاثات غازية بحلول عام 2050. واضافت ان الاتفاقية تاكيد على شراكة اكثر من 15 عاما بين الجانبين حيث تعتبر شركة (ايزي جيت) اول ناقل جوي يستخدم وقوداً مستداماً في مطار (غاتوك) جنوبي العاصمة البريطانية لندن من انتاج شركة (كيو ايت للطيران) في عام 2021.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البترول الكويتية العالمية وليد ال بن علي قوله ان الاتفاقية تأكيد على الشراكة طويلة المدى بين الجانبين وخطوة مهمة لتحقيق اهداف الشركة في مجال الاستدامة عبر خفض انبعاثات الكربون

وتمكين (ايزي جيت) من الوصول الى هدفها بانبعاثات صفرية.

