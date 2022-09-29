الإمارات وعُمان توقعان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم

مال وأعمال

أكد سلطان عمان هيثم بن طارق، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد تطلعهما المستمر وحرصهما الدائم على تعزيز التعاون و«التنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة».

جاء ذلك خلال استقبال سلطان عمان لرئيس الإمارات في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، حيث بحث الجانبان خلال جلسة المباحثات العلاقات التي تجمع البلدين.

و تضمنت جلسة المباحثات مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية «إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات، بما يحقق مصالحهما ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعبيهما، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وروابط المحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبيهما الشقيقين».

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أنه في بداية الجلسة رحب السلطان هيثم بن طارق بالشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

التطورات الخليجية

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته البالغة بزيارة السلطنة ولقاء أخيه السلطان هيثم بن طارق، معرباً عن تقديره لـ «حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق».

وناقش زعيما عُمان والإمارات «مجمل التطورات الخليجية والعربية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك».

وقد وقعت الإمارات وسلطنة عُمان امس ، 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، ومجال النقل البحري، والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة.

وشملت الاتفاقيات أيضا المجال الثقافي والشبابي، والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والأخبار وتبادل المعلومات، وتبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

كذلك وقعت اتفاقيات في مجال التعاون بين شركة قطارات عُمان وشركة الاتحاد للقطارات، وبين المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «مجموعة الذكاء»، وبورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

ومن الاتفاقيات عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية، والتعاون بين شركة مسقط للمقاصة والإيداع وشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية.

وقد وقعت الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات وقطارات عُمان، المُطور لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، اتفاقية لتأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات المملوكة بالمناصفة بين الجانبين بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، باستثمارات إجمالية للمشروع بقيمة 3 مليارات دولار.

وقّع الاتفاقية كل من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات والمهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة الجديدة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني ومن ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي بما يضمن مواءمة جميع المعايير المعتمدة لدى البلدين. وتأتي هذه الشراكة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان على كل الأصعدة. كما تعدّ ثمرة العلاقات الوطيدة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عُمان، حيث يهدف الجانبان إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال ربط البلدين بالسكك الحديد، وتعزيز الحركة التجارية والترابط الاجتماعي من خلال ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وكذلك السكنية بشبكة سكك الحديدية.

وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين إمارة أبوظبي وولاية صحار - والممتد لمسافة 303 كيلو مترات - على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة و47 دقيقة بين صحار والعين ، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.

