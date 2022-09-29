وكلاء المالية الخليجيون ناقشوا العمل المشترك

مال وأعمال

شاركت دولة الكويت في الاجتماع (66) للجنة وكلاء وزارات المالية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأست وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك تحضيراً للاجتماع (117) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي سيعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2022 في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عدداً من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويأتي في مقدمتها آلية مُتابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

كما تم الاطلاع على نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الاجتماع (11) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس. كما استمع الوكلاء إلى تقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

