«الأهلي المتحد»: 10 فائزين في السحب الأسبوعي لـ «حساب الحصاد الإسلامي»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد امس الأربعاء بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم: إبراهيم حسين إبراهيم عبد الله، وخالد نسيم فضل حسين، وعلي ناصر علي العطار، وعبدالمعطي محمد العبدالله، وزاهدة عبدالحي ملا بخش، ووليد جميل مكارم، وسالم ابراهيم علي العوضي، ومي صالح مبارك الفلاح، ومبارك عبدالله حمد الحردان، وفريدة محمد رضا سيد هاشم محمد رضا. يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250,000. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب . علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب.

