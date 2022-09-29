«التجاري»: الخدمات متوافرة خلال عطلة انتخابات «الأمة»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري، عن تعطيل أعماله اعتباراً من الغد ، على ان يستأنف البنك أعماله يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك بمناسبة يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة ويلفت انتباه السادة العملاء أن خدمات البنك متوافرة أثناء الفترة المذكورة من خلال الفروع التالية: فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفرع مجمع الأفنيوز من السبت الى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً. وأوضح البنك أنه سوف يستمر في تقديم خدماته عن طريق الخدمة الهاتفية والواتساب (888225-1)، الذي يستقبل اتصالاتهم على مدار الساعة، والرد على استفساراتهم وخدماتهم في أسرع وقت، من خلال خدمة التجاري T-Bot، بالإضافة إلى خدمة الفيديو المباشر وخدمة الانترنت وأجهزة الخدمة الذاتية 7/24 المتوافرة في الفروع التالية: الفرع الرئيسي، حولي شارع بيروت، السالمية، الفحيحيل مجمع أجيال، الجهراء، خيطان، الدائري السادس، شارع فهد السالم. وأكد البنك أن أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك التي توجد بمختلف مناطق الكويت تلبي احتياجات العملاء خلال الفترة المذكورة. ويمكن للعملاء إنجاز كل معاملاتهم المصرفية بسهولة ويُسر، وبصورة آمنة، عبر الموقع الإلكتروني.