الأمير: ارفعوا شأن الوطن وصونوا مكانته ولي العهد: صاحب السمو قائد حكيم وأمين

الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد المولى -تعالى- أن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الانجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.

جاء ذلك في رسالة شكر جوابية بعثها سمو أمير البلاد الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لتهنئته بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

وتضمن نص رسالة الشكر الجوابية لصاحب السمو خالص شكر سموه على ما عبر عنه سمو ولي العهد من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى -تعالى- أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح. وتضمنت رسالة تهنئة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لصاحب السمو أمير البلاد النص التالي: يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم -حفظكم الله ورعاكم- سدة الإمارة ومقاليد الحكم في وطننا العزيز، ويطيب لنا بالفخر والاعتزاز ونحن نهنئ سموكم -حفظكم الله ورعاكم- بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا وعلى أبناء وطننا الحبيب والمقيمين على أرضه الطيبة أن نؤكد أن الكويت في ظل قيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم تحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات ليتحقق في عهد سموكم الميمون ما تتطلعون إليه من رفع شأنها بين الدول وتميز شعبها الوفي بين الشعوب، داعين الله تعالى أن يمد سموكم بعونه وتوفيقه لتظلوا لمسيرة الوفاء والعطاء قائدا حكيما ولوطننا الغالي راعيا أمينا كما نسأله أن يحفظ سموكم بعنايته ويحيطكم برعايته وأن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة سموكم الرشيدة -حفظكم الله ورعاكم- وسدد على دروب الخير خطاكم، وكل عام وسموكم بخير.

وكان صاحب السمو أمير البلاد تلقى برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه -رعاه الله- مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مشيدا سموه -حفظه الله- بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت والمملكة المغربية سائلا سموه المولى -تعالى- أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم.