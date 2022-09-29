صاحب السمو القائد المتواضع.. والرُبَّان القوي

الأولى

ستون عاماً من العطاء للكويت وأهل الكويت، ستون عاماً قضاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- محافظاً ووزيراً لوزارات شتّى، ثم ولياً للعهد، ثم تُوِّجت قبل عامين بتسمية سموه أميراً للبلاد، التي وهبها حياته، وأعطاها عُصارة فكره وخلاصة تجربته، ومنحها من الحب ما تستحقه، ومن التضحيات ما يفوق العدّ ويستعصي على الإحصاء.

فمنذ ريعان الشباب، وصاحب السمو جنديٌّ.. مخلص، وقائد حاذق، ومسؤول أثبت جدارته في كلّ موقع تولاه، وفي كلّ مسؤولية أُسندت إليه، حتى غدا سموه عنواناً على الأمانة والنزاهة، وعلامة على البذل والإخلاص والصدق والشفافية، والرحمة والشفقة، التي يصونها الحزم والحسم والمضاء، إذا استدعت الظروف أو دعت الضرورة، وذلك كما قال أهل الكويت قديماً: لي حجت حجايجها ما للصلايب إلا أهلها.

ومنذ أن نُودي باسم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد في يوم 29 سبتمبر من العام 2020 يثبت سموه ساعة بعد أخرى أن الكويتيين في قلبه وعقله، وأن رفعتهم وأمنهم وأمانهم، وسعادتهم واستقرارهم، كل ذلك هو شغل سموه الشاغل الذي يسبق كل هدف، ويتقدّم على كل غاية، من غير أن يصرف ذلك سموه عن علاقات الكويت بشقيقاتها الخليجيات ومحيطها العربي والإسلامي، ولا عن التواصل الفاعل، والشراكة الناجحة مع المجتمع الدولي، والمؤسسات العالمية، إيماناً من سموه بأن الداخل والخارج صنوان لا يفترقان والنجاح في أحدهما لا يعني ترك الآخر أو إقصاءه عن دائرة العناية وبؤرة الاهتمام.

واليوم، وقد أكمل صاحب السمو عامين على مسند الإمارة، ويبدأ عامه الثالث من عمره المبارك، حاكماً فذاً وقائداً حانياً متواضعاً وربَّاناً قوياً أميناً، نجد أن من واجبنا، بل من المفروض علينا أن نقدِّم آيات الشكر والعرفان إلى سموه، تحدُّثاً بنعمة الله علينا وعلى الوطن، بعدما شاءت إرادته - عزَّ وجلّ - أن يكون صاحب السمو على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه في هذ الوقت الذي يتطلب حكمة القيادة وعزم الرجال من أجل التعامل الواعي المدروس مع الوقائع والأحداث التي يشهدها العالم يوماً بعد يوم، في سرعة هائلة، وتداعيات مؤثرة لا تغيب عن أذهان العامة والخاصة في سائر البلاد ومختلف الأقطار.

إن صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - حقق في 24 شهراً - وهي فترة قصيرة جداً قياساً بأعمار الدول وتاريخ الشعوب - ما كان بالنسبة للكويتيين حلماً بعيد المنال، صعب التناول، ففي تلك الفترة اليسيرة جدَّد سموه للبلاد شبابها، فمنح كوادرها الوطنية الفتية فرصاً هائلة لإثبات الذات، والتنافس الشريف في خدمة الوطن والمواطنين، فرأينا وجوهاً شابة من الرجال والنساء تتقلّد أرفع المناصب وأصعب المسؤوليات، وتثبت للقاصي والداني أن للآباء والأجداد أبناء أوفياء يواصلون البناء، ويسيرون في طريق الآباء المؤسسين الذين قامت على أيديهم، وتحققت بسواعدهم نهضة الكويت في العصر الحديث.

وفي تلك الفترة أيضاً ظهر واضحاً وجلياً أنه لا مكان للفاسدين والمفسدين، ولا مجال للمجاملة على حساب الوطن، وأن الأمر يجب ألا يسند إلى غير أهله، ومن ثم توالت عمليات التحديث والتطوير في كل المجالات، من خلال الاستعانة بالجادين المخلصين الأمناء بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى كالمذهب والطائفة والقبيلة والمكانة الاجتماعية، إلى غير ذلك من المعايير الواهية والحيثيات الضعيفة التي ولّى زمنها، وانتهى عهدها.

ولعلّ من المفيد هنا أن نشير إلى أن الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم الخميس هي ثاني انتخابات لمجلس الأمة تجرى في عهد صاحب السمو، وقد اصطبغت بصبغة خاصة لم تعرفها انتخابات قبلها، إذ تتم في حرية مطلقة، وبإرادة شعبية منفردة، بعد أن رفعت الحكومة يدها بالكلية عن مقدماتها ونتائجها، وتركت الخيار للشعب يقول كلمته ويحدد مستقبله، فيؤيد من يشاء ويقصي من يشاء، لا سلطان عليه إلا ضميره، ولا توجيه إليه بأن يختار فلانا أو فلانا، لتكون حياته من صُنع يديه، بعيداً عن الطائفية والحزبية والقبلية، وعن التصنيف الذي قسَّم الناس طويلاً إلى معارضين وموالين، فالكل أبناء الوطن، والكل راغب في المحافظة عليه، والذود عنه، ولو تعددت السبل، وتنوعت الطرائق والأساليب.

وعلى النهج ذاته ستكون انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وانتخابات اللجان، ومن ثم يكون برلمان الشعب من اختيار الشعب ويعبِّر عن إرادة الشعب الذي يؤكد صاحب السمو مراراً وتكراراً أنه سور الكويت المنيع، وحائط الصد الذي تتحطّم في مواجهته كلّ المخاوف والتحديات.

وهنا لنا أن نسأل: هل كان من الممكن أن يتحقق كلّ ذلك أو شيء منه لولا توجيهات القائد وإيمانه القاطع بأن المواطن الكويتي سيّد في بلده، عزيز في ديرته التي يفتديها بالروح والدم ويبذل من أجلها الغالي والنفيس؟

وإذا عرّجنا إلى الشأن الخليجي والبعد العربي والنطاق الإسلامي والدولي لوجدنا أن لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجوداً مهماً ومؤثراً يرفع رؤوس الكويتيين إلى عنان السماء، فقد عزّز سموه مكانة الكويت على كلّ المستويات، وفي جميع الاتجاهات حتى أصبحت لاعباً مؤثراً في المنطقة والعالم له قدره وقيمته وقامته، وله وزنه بين مختلف القارات .

باختصار شديد أقول: إن صاحب السمو هو بحق رجل الإنجازات والنجاحات، رجل الأمل والعمل، رجل تغنيه الأعمال والأفعال عن الكلمات والأقوال، يسير وئيداً، ويمضي سديداً ويقضي رشيداً، لا يغفل المشورة، ولا يوسِّد أمراً إلا لمن يستحقه، إرضاء لربه، ووفاء لوطنه، وحرصاً على أبنائه وهم كلّ الكويتيين.

ومع أول يوم من العام الثالث لجلوس سموه على كرسي الحكم نقول بأعلى الصوت: سر يا صاحب السمو على بركة الله ونحن خلفك سائرون وموقنون، بأنك ماضٍ بنا إلى مزيد من النجاح والإنجاز، وفي كل الأحوال فـ حنا عصاك اللي ما تعصاك كما قال آباؤنا الأولون.

حفظكم الله يا سمو الأمير رباناً لسفينة الوطن، وقائداً نبيلاً شريفاً، وحاكماً أميناً مخلصاً، ومتعكم بكمال الصحة وتمام العافية، وحفظ بكم الكويت حرة أبيّة نضرة الوجه ناصعة الجبين.

