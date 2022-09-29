سفراء: صاحب السمو قائد حكيم لشعب رشيد

وطن النهار

بمناسبة مرور عامين على تولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد مسند الامارة عبَّر عدد من السفراء عن تهانيهم القلبية لسموه داعين للكويت والكويتيين بمزيد من المجد والرفعة، وقالوا ان سموه قائد هادئ حكيم لشعب واعٍ رشيد.

وفي هذا الاطار تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف بأحر التهاني لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا بحكمة سموه في ادارة وتسيير البلاد.

وقال زبيدوف : باسمي وباسم اعضاء السفارة والجالية الطاجيكية المقيمة بالبلاد اتقدم بأحر التهاني لسمو الامير بهذه المناسبة متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

واضاف: سمو الشيخ نواف الاحمد معروف لدى الجميع بهدوئه وحكمته، مشيرا الى ان سموه يتمتع بسمعة طيبة بين قادة العالم، واوضح ان علاقة بلاده شهدت تطورا ملحوظا في عهد سموه، لافتا الى انعقاد اجتماعات اللجنة الثنائية بين البلدين في دوشانبين الاسبوع الماضي التي قال انها ستعزز العلاقات بين البلدين.

وعبر عن امله في مزيد من الرقي والازدهار للكويت واهلها في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الرجل الأمين.

لم الشمل

ومن جانبه، تقدم سفير الجزائر لدى البلاد د. عبد المالك بوهدو بأحر التهاني لسمو أمير البلاد، متمنيا لسموه وافر الصحة والعافية والعمر الطويل.

وقال بوهدو: ان علاقاتنا مع الكويت الشقيقة تاريخية، مستذكرا وقوف الكويت الى جانب الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي، كما لفت إلى نمو هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، مشيرا الى الزيارات التي قام بها عدد من مسؤولي بلده الى الكويت، كان اخرها لممثل الرئيس الجزائري وزير الطاقة والمناجم اثناء تقديم دعوة لسمو الأمير لحضور قمة الجزائر العربية التي ستعقد بداية شهر نوفمبر المقبل. واشاد بموقف سمو الأمير الداعم لقمة الجزائر العربية، مشيرا الى ان الكويت دائما ما تقف مع القضايا العربية ولم الشمل العربي وتعزيز العمل العربي.

واعرب عن شكره لسمو الأمير وسمو ولي العهد ولحكومة الكويت على استضافة الجالية الجزائرية التي قال انها جالية نوعية وليس لها اي مشكلات بالكويت.

وتمنى بوهدو المزيد من الازدهار والنمو والتطور للكويت وشعبها.

من جانبه تقدم سفير دولة فلسطين رامي طهبوب بالتهاني لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم. وقال: يشرفني بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع ابناء الجالية الفلسطينية المقيمة بالكويت ان ارفع الى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد باسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة والكريمة والعزيزة على قلوبنا جميعا وندعو الله -عزوجل- ان ينعم على سموه بوافر الصحة والعافية. واضاف: كما يشرفني بهذه المناسبة الكريمة ان استذكر مواقف سموه تجاه فلسطين وشعبها وقضيتها والمتمثلة بالثبات على دعم قضيتنا العادلة في جميع المحافل العربية والدولية والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني من اجل نيل حريته واستقلاله واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ومن جانبها، قالت سفيرة فرنسا لدى البلاد كلير لوفليشر بالنيابة عن فرنسا، أود ان اتقدم بخالص التهاني الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

واضافت: تربط فرنسا والكويت علاقات ودية وتاريخية قوية، فالكويت شريك مهم لفرنسا التي تولي اهمية كبيرة لدبلوماسيتها المتوازنة ومبادئها الديموقراطية.

وتابعت: خلال هذين العامين، كانت القضايا المحلية والشباب والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز فرص الاستثمار في صميم اهتمامات سمو الامير، ونحن نتطلع الى زيادة تعزيز وتعميق تعاوننا الثنائي لصالح بلدينا، واننا على ثقة من ان الصفحة الجديدة التي فتحت بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة ستعطي زخما جديدا لكويت مزدهرة ومستقرة. وتمنت بهذه المناسبة، لسمو الأمير كل التوفيق والصحة، ولشعب الكويت السلام والعافية.

