مواطنون: سمو الأمير.. قائد الإصلاح

وطن النهار

أكد مواطنون ان العهد الجديد بقيادة سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد شهد العديد من التغيير وبوادر الاصلاح وبانت بشائره على الساحة المحلية والعالمية وفي جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واشار المواطنون الى ان العديد من القضايا العالقة نالت الاهتمام الكبير من سموه منذ توليه اميرا للبلاد وقد وجدت الكثير منها طريقها للحل، مستبشرين بتغييرات جذرية وخطط تنهض بالبلد وتسمو به في مصاف الدول المتقدمة.

واوضحوا ان سموه ينظر دائما بعين الاب العطوف الى ابناء الشعب كافة وهو ما لمسه الجميع خصوصا في قضاء العفو عن المسيئين والمهجرين لافتين الى ان خطوات واضحة وحاسمة اتخذها سموه تجاه المفسدين والنزاع السياسي وامور كثيرة تم طرحها بالخطاب التاريخي الخاص بحل مجلس الامة ودعوة الشعب الى حسن الاختيار وتغليب مصلحة الوطن.

جاء ذلك من خلال استطلاع لـ «النهار» اطلعت فيه على رأي عدد من المواطنين والمواطنات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح مقاليد الحكم وجاء فيه:

النهوض بالكويت

من جهته، قال الكاتب بدر البرغوث نتشرف بتهنئة المقام السامي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحلول الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وهنا نستذكر بكل الفخر والاعتزاز ما لمسناه خلال هذه الفترة من جهود جبارة للنهوض بالكويت نحو التقدم والتطور في كل المجالات والأصعدة بفضل توجيهات سموه المتواصلة للحكومة والمجلس بالعمل والتوافق من أجل تلبية مطالب المواطن الكويتي وتذليل كل الصعوبات التي تواجهه، نرجو لسموه الصحة والعافية والعمر المديد ان شاء الله.

العفو الأميري

ومن جانبه، قال الاعلامي فيصل الحربي: منذ تسلم امير التواضع سمو الشيخ نواف الاحمد وبداية العهد الجديد استبشر الناس الخير وكانت البوادر واضحة واول الغيث كان العفو الاميري عن اصحاب القضايا والسياسيين والامر الثاني كان الخطاب السامي الذي القاه ولي العهد -حفظه الله- والذي كان يحث على عدم التدخل بالسلطات، فكان بمثابة اشعاع نور وبهجة لجميع المواطنين وكذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهي بادرة خير، ومنذ اول يوم لاستلامه سموه الحكم كانت كل البوادر الايجابية كثيرة ومقبلين خلال الايام القليلة القادمة الى بوادر اصلاح وامور تهم الكويت، مشيرا الى ان قطار الاصلاح بدأ بالمسير في عهد الشيخ نواف الاحمد والشيخ مشعل ورئيس مجلس الوزراء احمد نواف الأحمد والقادم افضل ان شاء الله والكل متفائل بهذا العهد الجديد.

الرأي السديد

المهندس عبدالله الغريب قال: صاحب السمو أمير البلاد‎ الشيخ نواف الأحمد يطيب لي أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموكم مقاليد الحكم بالبلاد، سائلين المولى -جلت قدرته- أن يسدد خطاكم، ويمدكم بعونه وتوفيقه، لقيادة بلدنا الحبيب، وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.

‏‎نحن محظوظون بوجود قامة كبيرة وحاكم يخاف الله في هذا البلد ويتمنى له الافضل لتكون في مصاف الدول المتقدمة، وسموه من جيل الكبار وله الرأى السديد في المواقف الصعبة، متضرعين للمولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة، والتوجيهات السديدة لسموكم -حفظكم الله ورعاكم- وكل عام وسموكم بخير.

درة الخليج

من جانبه، قال الاكاديمي د. علي حسن البلوشي بمناسبة تولي الوالد القائد صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم ليكون خير خلف لخير سلف مستبشرين بحقبة جديدة وعهد جديد بسند أخيه وعضده سمو الشيخ مشعل الاحمد، ومن خلال ما لمسناه من مشاعر وقبول واستحسان من الجميع بالاشادة بالتحركات الاصلاحية على جميع الاصعدة والمجالات وهو ما لاقى ترحيبا شعبيا واسع النطاق ومن جميع الفئات، ما أعطى الجميع الامل والتفاؤل بعودة دولتنا الحبيبة درة الخليج وفي مصاف الدول الرائدة والرقي والتقدم والتميز ومركز مالي واقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار واعادة هيكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط السياحة من خلال اعمار جزيرة فيلكا وباقي الجزر وانشاء حدائق ومنتزهات سياحية وترفيهية والمراكز الثقافية والتراثية واعادة هيكلة الرياضة وتطبيق وسيادة القانون على الجميع واعادة ترتيب التركيبة السكانية بما يحفظ امن الكويت داخليا وخارجيا والارتقاء بمستوى التعليم النظامي والعالي وتشجيع البحث العلمي والصحة وحلول للاسكان وتوظيف الشباب الكويتي واستغلال قدراتهم وامكاناتهم وتطويرها ودعمهم ماديا ومعنويا، ومن الواضح ان هذه الامنيات باتت غير صعبة المنال، داعين الله -عز وجل- ان يحفظ الله الكويت وحكامها وشعبها من كل مكروه

زمن قياسي

من جانبها، قالت الكاتبة فاطمة جواد: الوالد الغالي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الصباح بداية أُهنيء الشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوليكم الحكم وهذا من حظنا العظيم فعلاً، ربما لا تُسعفني الكلمات عن التعبير عن مدى سعادتنا بوجود روح عظيمة نستظل بنورها وكرمها وعطاءها كنتم ومازلتم سحابة معطاءة سقت الارض فأخضرت وهذا حقاً في زمن قياسي قليل رأينا بأم أعيننا الاصلاح والتغيير والعّمار وكُلي أمل بأن القادم سيكون خيراً وكيف لا ومن مثلكم وشِيّمُهُ العطاء

والشهامة والسعي المستمر لرسم الفرحة وادخال السرور في قلوب رعاياك وكلي رجاء أن يتم النظر مستقبلاً في موضوع اسقاط القروض وخصوصا الفوائد الربوية منها لانها تنافي شريعتنا الاسلامية وأثقلت كاهلنا فكما قال علي رضي الله عنه: «وحملت الحَديد والصخر ولم أجد أثقل من الدين» أرجو أن لا أكون قد أثقلت بكلامي لكن لولا أنني لم ألتمس في سيادتكم الاب لما تكلمت لكن ما يخرج من القلب يصل للقلب فمشاعري كلها فخر بوجودك تاجاً على رؤوسنا ولم أجد ما أقدم سوى دعوة من صميم القلب أن تُكلل دوماً بالصحة والعافية والعمر المديد دمت ودام ظلك علينا أبا وذخراً وسندا وعِزاً للبلاد.

إنجازات عظيمة

الناشطة الاجتماعية مناير العنزي قالت: يصادف اليوم 29 سبتمبر ذكرى مرور السنة الثانية على تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، مقاليد الحكم، كذلك يصادف يوم الانتخاب، حيث حقق سموه خلال هذه الفترة إنجازات عظيمة، نقلت الدولة إلى مستويات متقدمة، اللهم سدد خطاه واجعله سببا فى صلاح الأمة، ووفقه إلى خير البلاد والعباد، وهيئ له من أمره رشدا وارزقه البطانة الصالحة التى تكون عونا له فى الخير.

بدورها قالت التربوية اشواق العنزي: يسرنا أن نتوجه بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد قائدًا لمسيرتها وراعيًا لتطورها نهضتها. وتتزامن هذه الذكرى الجميلة لقلوبنا مع احتفالات البلاد بانتخابات مجلس الأمة والتي تستدعي منا نحن المواطنون ضرورة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد وتعزيز رؤية سموه بما يحقق المصالح الوطنية العليا وضرورة استكمال مسيرة العطاء وصناعة مستقبل زاهر يدفع عملية التنمية في البلاد في ظل النهج الديموقراطي العريق ودستورنا القويم، مؤكدين على حرص سموه الشديد بضرورة تعزيز الفضائل والقيم مؤمنين بأهمية تكاتف وتعاون أبناء الوطن فلك من أعماق القلب كل الحب والتقدير لجهودك العظيمة

تغيير جذري

بدورها، قالت اميرة اسكندري: أهنئ صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم كما أقول لقد شاهدنا تغييرا جذريا وواضح في البلاد من مقاومة الفساد وافتتاح العديد من المشاريع التي تفيد المواطن ومنها جامعة الكويت للمواطنين والمقيمين وتعديل في بطاقة العافية للمتقاعدين بالعلاج بالخارج مجانا وتكريم الصفوف الامامية في جميع المجالات وتسهيل معاملة المواطن وفتح باب الشكاوى في جميع الوزارات لتسهيل معاملاتهم وسمع شكاواهم وحلها والنظر فيها وايضا افتتاح العديد من المشاريع للمواطن والوافد.

نتطلع في المستقبل تحت رعاية سمو الامير الشيخ نواف الصباح -حفظه الله- ان نرى الكويت بصورة اجمل وتقدم مزدهر. نتمنى بافتتاح التعليم للجميع في المدارس الحكومية لمساعدة الاسر المتعففة وباقي فئات المجتمع

تطورات إيجابية

اما نوال علي قالت: اهنئ صاحب السمو الوالد القائد امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه تقاليد الحكم والله يديم العز والغنى والرخاء والامن على بلدنا الكويت الغالي

املين من المولى سبحانه بمزيد من التطورات والرقي لبلادنا الغالي، حيث لوحظ منذ تولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الحكم بعديد من التطورات الايجابية في جميع الاصعدة والميادين.

مستقبل زاهر

وقالت الكاتبة أماني العنزي يُصادف يوم الخميس الذكرى الثانية لتولي سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح مقاليد الحكم لتتزامن هذهِ الذكرى مع احتفال الشعب الكويتي بيومهم الديموقراطي، وبممارسة حقوقهم الدستورية والديموقراطية في اختيار من يمثلهم في مجلس الامة ومساندة سموهُ في بدايات الاصلاح وتصحيح المسار.. فاستطاع سموه بقربهِ من المواطنين وحدسهُ أن يستشعر همومهم وتطلعاتهم لمستقبلٍ زاهر لهم ولأبنائهم خلال المرحلة المقبلة.. وبالرغمِ من التحديات وما يمر بهِ العالم من أزمات متتالية، رسم بحكمتهِ وخبرته خارطة الطريق في الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وبدأ أولى خطوات العهد الجديد في كل المجالات. لنشهد في فترة وجيزة قفزة كبيرة وانجازات تحققت.

على أرض الواقع في عدد كبير من القطاعات ومؤسسات الدولة.. بالرغم من قصر المدة الزمنية لتوليه الحكم، فاتضحت الرؤية وكانت أولى خطوات تصحيح المسار باصلاح

وترميم بيت الشعب الكويتي نواة المجتمع المتمثل بمجلس الأمة ومنح الشعب فرصة جديدة ليحسنوا اختيار من يمثلهم لمساندتهِ من اجل مستقبل أفضل وعهدٍ جديد.

تمنياتنا لسموه في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم وافر الصحة والعافية وأعانه الله على حمل المسؤولية.

