اقتصاديون: نواف الأحمد.. مسيرة تنمية

وطن النهار

قدم عدد من الاقتصاديين أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة مرور عامين على تولي سموه دفة مقاليد الحكم في البلاد، مستبشرين خيراً بأن الاقتصاد سيحقق طفرة في عهده مع نجاح قيادة ربان السفينة في قيادة البلاد خلال العامين الماضيين رغم الازمات العالمية التي شهدها العالم من تضخم وركود مع جائحة كورونا والازمة الروسية – الاوكرانية مؤكدين أن الوطن سيمضي قدماً نحو تقدم ونهضة وازدهار في طريق البناء على المنجزات الخارجية والداخلية.

وجدد الاقتصاديون العهد على مواصلة الارتقاء بالوطن والتنمية والبناء وقيادة الكويت الى مرحلة جديدة من النهضة والنمو الازدهار والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والاستفادة الحقيقية من الثروة البشرية التي يتميز بها مجتمعنا للمساهمة في تنمية المجتمع ورفاهيته.

واكد الاقتصاديون ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رجل دولة وصمام أمان للكويت، وقادر على صياغة استراتيجية حكيمة لقيادة المرحلة المقبلة بتحدياتها وتشعباتها، مؤكدين ثقتهم باستمرار مسيرة التنمية في عهد سموه وتحقيق رؤية الكويت 2035، لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء، مشددين على تفاؤلهم بمستقبل الكويت الاقتصادي في ظل قيادة سموه وانهم يقفون صفا واحدا خلف أميرهم للعمل يدا بيد نحو تطوير البلاد والوصول بها إلى أرقى درجات الازدهار.

واكد الاقتصاديون ان الامال معقودة على سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للاستمرار في مواجهة آفة الفساد، وعلى تقريب الكفاءات الكويتية المخلصة من مراكز صنع القرار، والتركيز على خلق بيئة اقتصادية صحية تعكس العمل الجماعي بدلا من الفردي.

صنع القرار

وهنأ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة المهلب للمقاولات والتجارة خالد العبد الغني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة مرور عامين على توليه مقاليد حكم البلاد، مؤكدا أن سموه نجح في قيادة سفينة البلاد في وقت صعب اقتصاديا حيث شهد العالم عددا من الازمات.

وأكد ان خلال العامين الماضيين شهدت البلاد في عهد سموه إكمالا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها أسلافه كما شهدت خططا جديدة في إدارتها تعتمد فيها على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي تستحقها عربيا وإقليميا وعالميا.

واشار الى ان القضايا المحلية شغلت الاهتمام الأكبر لدى سمو أمير البلاد خلال العامين الماضيين نظرا لما عرف عن سموه من اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تتعلق بشؤون الوطن وأمور المواطنين وقدم سموه الدعم للجهات المعنية للعمل على كل ما يسهم في دفع عملية التنمية في البلاد وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في شتى المجالات وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتوفير فرص استثمارية تنافسية ورعاية الشباب وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية ودعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان.

عصر اصلاحي

وقدم الخبير العقاري ونائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر اسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية وطول العمر وأن تستمر مسيرة الخير والعطاء والإنسانية التي جبلت عليها الكويت، كما ابارك للشعب الكويتي الكريم لانها ذكرى جميلة على قلوبنا وإنا على العهد باقون.

وشدد حيدر على أن سمو الأمير قائد مخضرم يتمتع بالحكمة وحب الشعب وحرصه على ترسيخ النظام الديموقراطي وبناء دولة حديثة وعصر اصلاحي واقتصادي جديد ويتجلى هذا كله في الخطاب السامي الأخير الذي ألقاه سمو ولي العهد ببداية عهد جديد وتصحيح المسار وهذا ما استشعره جميع المواطنين.

وأشار حيدر الى أنه كمحلل ومسؤول عقاري انه يجب اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتحريره من ارتباطه بالنفط من اهم النقاط كما نحتاج الى بيئة تشريعية باصدار تطوير القوانين في المجال العقاري والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص للشباب ودعمهم في المشروعات الصغيرة ودعم القطاع الصناعي والمنتج الوطني.

وذكر حيدر اننا في ازمة عالمية ونستورد جميع احتياجاتنا من الخارج وآن الأوان في اعادة التفكير في الأمن الغذائي والحيواني والنباتي والسمكي باعادة تأهيل المزارع لتؤدي الغرض المطلوب منها كما نأمل في القضاء على البيوقراطية الادارية في الجهات الحكومية والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية وغيرها وحل مشاكل التضخم الذي اثر على أسعار السلع وحياة المواطن اليومية وذلك بزيادة علاوة غلاء المعيشة.

ودعا حيدر الى اجراء إصلاح اقتصادي شامل لتتحقق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وفرة مالية

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان خلال العامين الماضيين ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير حتى وقتنا الحالي مما ساعد في ارتفاع الإيرادات العامة للدولة وانتقلت الميزانية العامة من مرحلة العجز الى مرحلة الفوائض والوفرة التي دعمت مفاصل الاقتصاد الكويتي.

وأضاف رمضان ان مرحلة الفوائض والوفرة المالية للدولة تمثل تحديا كبيرا أمام المسؤولين والدولة وابرزها التركيز على المشاريع التنموية حتى يكون لها مردود إيجابي على المواطنين والاقتصاد المحلي بشكل عام.

ولفت رمضان الى ان ابرز القضايا التي يجب ان تكون على طاولة الحكومة والمسؤولين الفترة المقبلة القضية الاسكانية واتباع أسلوب جديد عن طريق بناء المساكن الحكومية او البيوت الحكومية التابعة للدولة بدلا من نظام (ارض وقرض) المتبع خلال الفترة، مشددا على ان نظام الاقتراض على الأراضي يمثل كارثة اقتصادية على المواطن والحكومة في آن واحد نظرا للمسالب الاقتصادية العديدة التي يشوبها ذلك النظام.

وأشار الى ان نظام المنازل الحكومية او البيوت الحكومية سوف توفر على الدولة انفاقا كبيرا على القروض وتعثر المواطنين ومن ناحية اخرى تبعد المواطن عن جشع الشركات والمقاولين والانفاق الزائد غير المبرر من المواطنين على السكن.

تطور الصناعة المصرفية والمالية

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة ديلز سكيور القابضة الدكتور فيصل خزعل ان هناك العديد من الإنجازات التي مرت بها الكويت خلال الفترة الأخيرة انشغل عنها الإعلام والجمهور بسبب التركيز على أحداث جائحة كورونا على المستوى الصحى والسياسي وغيرها من المستويات، على الصعيد المالي، كانت جائحة كورونا نفسها بطريقة ما بمثابة عامل تسريع للاتجاهات الأساسية وراء تطور صناعة الخدمات المالية في الكويت باعتبارها أقوى نظام مصرفي ومالي في الخليج العربي حيث بدأت البنوك الكويتية وبيوت الاستثمار وشركات التأمين في قطف ثمار تحركها نحو الرقمنة باستخدام الأدوات الجديدة ضمن فئة التكنولوجيا المتقدمة على الصعيد المحلي، فأصبحت المؤسسات المالية أقرب إلى العملاء بعدة خطوات من خلال خدماتها الرقمية وهذا إنجاز هام. وأضاف د. خزعل انه فيما يتعلق بالإنجازات في مجال التكنولوجيا، قامت شركات الاتصالات الثلاث في الكويت بالفعل بطرح خدمات 5G، كما قام مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطرح تقنيات تتعلق بالتكنولوجيا الدقيقة، والتكنولوجيا الصحية، وإدارة الأساطيل، والبيانات، وإنترنت الأشياء، والطائرات بدون طيار. وحول إنجازات عالم الصناعة، تزايد انخراط رواد الأعمال الكويتيين في الصناعة التحويلية من المنتجات الدوائية إلى قطاع الأغذية والمشروبات، وصناعة الصلب، إذ ان هناك تطورا مستمر في الصناعة التحويلية نحو ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على المنافسة عالمياً. في بلد كانت فيه التجارة هي المرتكز الأساسي وليس الإنتاج، هناك تطور مثير للاهتمام للغاية لأنشطة رواد الأعمال الكويتيين نحو إنتاج السلع ودفع المنتجات لتكون قادرة على المنافسة وهو إنجاز ملموس في الآونة الأخيرة.

تحديات جيوسياسية ولوجستية

وحول التطلعات الاقتصادية في الفترة المقبلة افاد د. خزعل بوجود مؤشرات قوية لدخول الاقتصاد العالمي في فترة ركود اقتصادي، يجب على الكويت العمل مبكراً في استشراف المستقبل ومراعاة التحديات الجيوسياسية واللوجستية والاقتصاد الكلي، مما يقدم لها مرونة مجتمعة مع رؤية قوية على المدى الطويل، مضيفا انه يجب خلق أدوات يتم استخدامها لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية خارج الحدود الإقليمية، واعتماد أفضل تقنيات التكيف الإداري للثقافة وتطوير العمل الحكومي على المستوى الاقتصادي لتغيير النظرة الخارجية والداخلية للكويت على أنها فقط منتج ومصدر نفط عملاق واستبدال مفهوم النظرة للكويت كمكان تزدهر فيه ريادة الأعمال وموقع جغرافي على الخريطة يؤثر على الاقتصاد العالمي.

ولفت الى ان استشراف المستقبل هو عملية تبني المنهجيات والأساليب العلمية لمحاولة فهم التطورات التي ستحدث في المستقبل، وتقليل نسبة الغموض وعدم اليقين بغرض الاستعداد والتخطيط لتلك التطورات لمدة تزيد على عشرين عاماً».

تخطيط مستقبلي

وحول الامال الاقتصادية التي يجب ان توضع في الخطط المستقبلية أشار د. خزعل انه على مستوى البناء والهندسة والعقارات، تنعقد الآمال في التخطيط المستقبلي على المشاريع بشكل أساسي توسعة المطار، ومدينة الحرير، وتطوير الجزر الكويتية، وشبكة السكك الحديدية عبر الكويت، وربط السكك الحديدية مع دول الخليج المجاورة، ومدينة المطلاع، ومشروع الوقود النظيف، الذي أوشك على الانتهاء.

وتوقع د. خزعل أن تزدهر الخطط المستقبلية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال الشركات الخاصة المحلية والدولية نتيجة لسيناريو ما بعد مرحلة الجائحة، حيث عادت الشركات العقارية إلى حالتها من خلال الجمع بين الإبداع والابتكار لجعل تنميتها تنافسية وجذابة. وأوضح انه على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قال إنه يجب أن تشتمل الخطة على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT) لتكون المحرك الرئيسي لنمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت خلال السنوات المقبلة، مع ظهور تقنيات تمكين التحول الرقمي الأسرع نمواً على المستوى العالمي.

خدمات لوجستية

وشدد على انه لا يجب الإغفال كذلك في الخطة المستقبلية عن الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال أن تخطط الكويت لوضع نفسها كمركز لإعادة التصدير والشحن والتخزين مع إنشاء «مدن لوجستية» أوما يعرف بمراكز الأعمال التي ستعزز الاقتصاد وتخلق أيضاً فرص عمل مستعينة بتطور الذكاء الإصطناعي والمستودعات اللوجستية، كما يجب الأخذ في عين الاعتبار أثناء وضع الخطة المستقبلية لهذا القطاع أن يتم تصميم تلك المدن لدعم التجارة الإلكترونية كذلك، والتي أصبحت الوسيلة الأساسية لبيع وشراء المنتجات والسلع على المستوى العالمي. وقال ان آخر الآمال في الخطط المستقبلية هو أن تقوم الكويت باستنباط مشاريع في مجال النفط والبتروكيماويات مغايرة للمشاريع النمطية المتبعة أو المنسوخة عن مشاريع عالمية وذلك لخلق سوق موازٍ خاص بالكويت يؤثر مردوده المادي في دعم تنمية الاقتصاد المحلي.

وبدوره، أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله – حريص على تحقيق مصالح المواطنين والعمل على تنفيذ تطلعات شعبه، مضيفاً أن سموه مستمر على النهج الديموقراطي وتحقيق الازدهار لعموم المواطنين والرخاء لدولة الكويت.

وأضاف أن اهتماماً كبيراً يقوم به سموه من جهود ملموسة في تحقيق الانجازات الاقتصادية تعزز من ديمومة الرفاهية للمواطنين.

