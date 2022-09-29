فنانون وإعلاميون: وفَّقك الله ورعاك يا «نواف العز»

وطن النهار

تقدم العديد من الفنانين والملحنين والاعلاميين بالتهنئة الى مقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتسلم سموه مقاليد الحكم في البلاد وقد اختلطت مشاعرهم بالفخر والمحبة والتقدير لما يكنون له من فائق التقدير متمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهام سموه.

والبداية كانت مع الملحن فهد الناصر الذي قال: اتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور الذكرى الثانية على توليه مقاليد الحكم وأسأل الله العلي القدير ان يطيل في عمره ويحفظه لاهل الكويت وذخراً وسنداً كما اتمنى لسموه - حفظه الله ورعاه - موفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في بلدنا الحبيب الكويت.

اما الفنانة منى شداد فقالت: لايسعني في هذا المقام الا ان أتقدم بالتهنئة الى مقام سمو الامير - حفظه الله ورعاه- الذي يستكمل مسيرة أسرة الخير بعد توليه مقاليد الحكم والذي يبذل سموه غاية جهده وكل ما في وسعه حفاظًا على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضمانة كرامة ورفاه شعبها ونسأل الله أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لما فيه خير البلاد والعباد.

كما شاركت في التهنئة الاعلامية ورود حيات وقالت: نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة وهي الذكرى الثانية على توليه الحكم في الكويت سائلين الله العلي القدير ان يوفق سموه لما فيه الخير للوطن و لشعبه ونجدد عهد الوفاء والولاء لقيادة سموه الرشيدة.

اما المخرج عصام الكاظمي فقال: نبارك للكويت هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، ونسأل الله أن يسدد القادة والمسؤولين لكل ما فيه خير الكويت، ويحدونا الأمل أن نرى كل مؤسسات الدولة الثقافية والفنية تقدم المزيد من الرعاية والدعم الإعلامي والمادي والمعنوي لجميع الفنانين والمبدعين، ليكون الفن جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية ورافداً مهماً للسياحة الداخلية ووجهة أساسية لضيوف الكويت من جميع أنحاء العالم، فقد أثبت ويثبت بنات وشباب الكويت قدراتهم الإبداعية الخلاقة لتقديم كل ما هو جميل.

وشاركت المؤلفة تغريد الداود حيث قالت: ونحن نمر بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا أسأل الله أن يمد والدنا وقائدنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح بالعون في متابعة مسيرة النهضة والإصلاح التي بدأها منذ توليه الحكم، والتي يسانده بها سمو ولي العهد ويسير على خطاهما رئيس مجلس الوزراء، ويغمرنا التفاؤل بكويت ساطعة في جميع المجالات بقيادة وحكمة سموه فنبارك له مساعيه ونجدد له البيعة ونعاهده على المحبة والإخلاص وخدمة بلدنا بكل ما نستطيع، ونردد دائما وفقك الله ورعاك يا نواف العز ووهبك موفور الصحة وتمام العافية يا حبيب الشعب.

اما الاعلامية حبيبة العبدالله فقالت: ابارك واهنئ لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه على تولي مقاليد الحكم، فنحن تحت جناحه وقيادته نشعر بالطمأنينة، وفي هذه السنة يأتي عيد الجلوس بالتزامن مع العرس الديموقراطي فها هي الديبلوماسية الحقه تتجلى امام اعيننا، اسال الله ان يديم على سموك الصحة والعافية.

وشاركت الفنانة سلمى سالم وقالت: بمناسبة مرور الذكرى الثانية لتولي الشيخ نواف الاحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد بهذه المناسبة السعيدة نزف إلى أميرنا الغالي وحبيبنا وابينا أجمل التهاني والتبريكات أطال الله في عمره ويحفظ الكويت ويحفظ ولي عهده الأمين اللهم احفظ الكويت وشعب الكويت وأرض الكويت من شر الاشرار اللهم إنك حميد مجيد.

وكانت ايضا هناك مشاركة من الفنانة فاطمة الطباخ التي قالت: اهنئ حضرة صاحب السمو امير البلاد بهذه المناسبة ادام الله ظله ومده بالصحة والعافيه وكلنا امل ونجدد العهد معه وتحت ظل سموه بعام جديد من الاصلاحات والانجاز والتحديات في رفعه هذا البلد الله يطول بعمره.

اما المخرج القدير عبدالله عبدالرسول فقال: بهذه المناسبة العزيزة علينا تبقى مسيرة الانجازات المباركة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه هي النبراس والأمل لبناء الكويت الجديدة،ومرحلة تاريخية في مسيرة البناء والعطاء تعتمد فيها على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي يستحقها الوطن إقليميا وعالميا، فسموه وضع أهل الكويت وشعبها في قلبه، وينزلهم منزلة عالية في نفسه، ولهذا تبقى انجازات سموه رافدا اساسيا في بناء كويت المستقبل، ويزخر التاريخ الوطني والسياسي والعملي لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه الممتد أكثر من نصف قرن من الزمن بجهود وانجازات سموه الواضحة لجعل مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة، وقد أضحى عطاؤه الكبير في جميع الميادين التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير واعتزاز على المستوى المحلي والخارجي، نسأل الله تعالى ان يسبغ على سموه الصحة والعافية لقيادة سفينة الخير لمستقبل الكويت الجديدة، وتبقى انجازات سموه حفظه الله ورعاه نبراساً لنا جميعاً.

بالاضافة إلى ذلك كانت هناك مشاركة من الفنانة حنان المهدي التي قالت: في ظل الأمن والأمان والإزدهار الكبير.. في عهد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وأدامه لنا ذخراً وخيراً لأبناء الكويت خاصة اننا نحتفل بمرور الذكرى الثانية لاستلام مقاليد الحكم ونتمنى له الصحة والعافية وقيادة الكويت إلى بر الامن والامان والاستقرار والتقدم.

اما د. خليفة الهاجري فقد قال: بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن زملائي اعضاء رابطة هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، و مع إشراقة فجر التاسع والعشرين من ديسمبر، هذا اليوم المبارك الذي يصادف الذكرى الثانية لتولّي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد- حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد، انه ليشرّفني، وجميع منتسبي الرابطة أن نرفع إلى مقامكم السامي أصدق عبارات التّهنئة، محتفين بهذه المناسبة القريبة الى قلوبنا، أدامها الله أعوامًا عديدة، ترفلون بها في أثواب الصحة والعافية.

إن ذكرى تولّي مقام سموكم السّامي مقاليدَ الحكم في البلاد، لهي مناسبة جليلة، سجلت بكل فخرٍ واعتزاز مرحلة مفصلية في بث روح التفاؤل في قلب كل مواطن كويتي أحب وطنه وفي قلب كل من عاش فوق ترابها مخلصا لها، وإننا -نحن ابناءكم- ماضون على العهد لتكون دولة الكويت ايقونة الثقافة كما عهدناها في جميع المجالات لا سيما الثقافة والفنون وإننا نتطلع دائما و باهتمام شديد الى إرشاداتكم الحكيمة حول الاهتمام بالثقافة والفنون و الحراك المسرحي بصورة خاصة. و نبذل المستطاع لتحقيق مجملها لتكون بلادنا في المقدمة دائما حفظكم الله، وأمدّكم بفيض عزته ورعايته.

وتحدثت الاعلامية علياء جوهر قائلة: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم متمنيين لسموه -حفظه الله ورعاه- موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في بلدنا الحبيب الكويت كما أدعو المولى العلي القدير أن يحفظ مقامه السامي للخير والفضل والعطاء لوطننا العزيز الكويت وللشعب الكويتي الوفي فسموه صمام أمنه وأمانه واستقراره فالشعب الكويتي يرنون بحكمه الرشيد إلى قمم المجد والعز ويتطلع إلى اعتلاء آفاق النجاحات والإنجازات بخطوات واثقة على مختلف المستويات داعية المولى القدير أن يمتع سموه بالعمر المديد والعيش الرغيد وموفور الصحة والعافية.

اما الاعلامية القديرة منيرة عاشور فقالت: تحتفل دوله الكويت بهذا الحدث الكبير، الذي يمر عبر البلاد مرة كل عام، من خلال مشاركة أجمل كلمات التهنئة بمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أدام الله عليه موفور الصحة والعافيه يارب كما أهنئ دوله الكويت قيادة وشعبا بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد، وأشكر الله على تكريمنا بقيادة حكيمة وعقلانية. لحماية مصالح الوطن والمواطن وأمنه. بكل حبنا واعتزازنا نجدد كل عام التزامنا بالولاء لصاحب السمو الأمير... الشيخ نواف الاحمد الصباح.... حفظه الله ورعاه أينما كنا نحافظ على كلمتنا، نجدد كلمتنا وتفانينا لسموكم، رمز العطاء والكرم والمحبة والوفاء عام جديد وأمل يتجدد بتحقيق الأفضل للكويت وشعبها. وكل عام والكويت وأهلها بألف خير.

كما شارك د. علي العنزي قائلا: يشرفني أن أرفع لمقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح الأحمد والشعب الكويتي العزيز كافة، أسمى التهاني بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد ، معبراً عن أسمى معاني الوفاء والإخلاص والتهنئة والتبريك لسموه وسمو ولي عهده، وشعبنا الأغر، ضارعاً الى الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية، أعاده الله عليه وعلى شعبنا الكويتي الأصيل، وقد تحققت آمال سموه، وآمال حكومتنا وشعبنا وأمتنا بالخير واليمن والبركة، معاهدين سموه على السير خلف قيادته الحكيمة في مسيرة الإصلاح والتقدم والتطوير. حفظ الله سمو الأمير، وسمو ولي العهد، وشعبنا العظيم، وأدامهم ذخراً وسنداً للوطن.

