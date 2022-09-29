الجابر: مسيرة صاحب السمو مليئة بالإنجازات والمواقف الوطنية المشرفة

وطن النهار

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد، مقرونةً بأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في الوطن الغالي. وقال الشيخ أحمد الجابر: «باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس نرفع لمقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه حفظه الله ورعاه زمام الحكم في وطننا الغالي أميراً وقائداً عظيماً، مشيدين بحكمة سموه وبمسيرته السياسية الراسخة التي عرفت بالعطاء والإخلاص للوطن والمواطنين»، مضيفاً أن مسيرة سموه حفظه الله مليئة بالإنجازات والمواقف الوطنية المشرفة والتجارب والخبرات العالية في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية، ومؤكداً أن سموه ظل متميزاً بحرصه الشديد على تعزيز الفضائل والقيم والإيمان بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعاً، لتبقى الكويت قوية بوحدة أبنائها وتلاحمهم. وأشار الشيخ أحمد الجابر إلى الدعم الكبير الذي ينعم به الشباب الرياضي الكويتي من القيادة السياسية الحكيمة والذي يعد من اهم أسباب تفوقهم وتحقيقهم للعديد من الإنجازات المتميزة، مضيفاً أن القيادة السياسية المتمثلة بسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد يوليان شريحة الشباب الرياضي كل الاهتمام والدعم لتمثيل الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية. واختتم الجابر حديثه مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يحيط سمو الأمير وعضيده سمو ولي العهد بحفظه ورعايته ويديمهما فخراً وذخراً لوطننا العزيز الكويت وللشعب الكويتي الوفي.