الأسرة الرياضية: نُثمِّن عالياً دعم سمو الأمير أبناءه الشباب

وطن النهار

هنأت الأسرة الرياضية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، مضيفة أن الكويت في عهد سموه حفظه الله تشهد نهضة وتطوراً في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، مثمنة بـ “خالص الشكر والامتنان والتقدير اهتمام سمو الأمير راعي الرياضة والرياضيين بأبنائه الشباب ودعمه لهم من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات التي يسجلها أبطالنا وبطلاتنا في المحافل الدولية باسم كويتنا الحبيبة».

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في الوطن الغالي.

وقال رئيس الاتحاد فهد الصولة إن الشعب الكويتي يعتز بالقيادة الحكيمة لسمو الأمير وبمسيرته الحافلة بالبذل والعطاء والإنجاز من أجل خدمة الوطن وأبنائه، مضيفاً أن صاحب السمو قائد محنك يتمتع بخبرة سياسية كبيرة، مشيراً في هذا الجانب إلى الدور البارز والحاسم للقيادة السياسية في إخراج البلاد من أزمتها السياسية الأخيرة، والانحياز إلى رغبة الشعب الكويتي في التغيير والإصلاح.

وثمن الصولة عالياً الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الأمير لأبنائه وبناته من منتسبي الأسرة الرياضية، والذي له الأثر الأكبر في تحقيق الإنجازات الكويتية. وقال رئيس اتحاد الجمباز إن سمو الأمير يتميز بالتواضع وبقربه من الشعب، مستذكراً اللفتة الأبوية لسمو الأمير عندما كان ولياً للعهد، تجاه بناته بطلات منتخب الجمباز الإيقاعي اللواتي حققن إنجازاً تاريخياً في البطولة العربية التي أقيمت في تونس أواخر العام 2019، إذ حرص سموه على إرسال برقية تهنئة لكل بطلة، وأدخلت هذه اللفتة الطيبة السرور على قلوب اللاعبات وأهاليهن وعلى جميع منتسبي اللعبة، وكانت بمثابة الحافز لأبطال وبطلات المنتخب الكويتي لمواصلة تحقيق الإنجازات.

من جانبه، هنأ رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. وأكد العنزي اعتزاز الأسرة الرياضية بهذه المناسبة إذ يثمن الرياضيون الدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم هذا القطاع المهم والحيوي وهو ما يسهم في مزيد من التقدم والازدهار.

واعتبر العنزي أن الفترة الماضية لحكم سمو الأمير جاءت مثلما عهدها الشعب الكويتي مليئة بالحكمة والنجاح والسير على خطى أصحاب السمو أمراء البلاد السابقين الذين قادوا الكويت إلى أن تكون منارة تضيء الدرب لشعبها عبر الاستقرار والنماء الذي يرصده كل أبناء الشعب.

وأكد العنزي أن القطاع الرياضي شهد تحولا ملحوظا في عهد سموه من خلال العمل الجاد الذي يقوم به المسؤولون لإعادة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها من النجاح والانجازات وهو ما يسعى الجميع إلى تحقيقه في المسقبل القريب، وقال: «نتمنى أن يمن الله على سموه بالصحة والعافية وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى الشعب الكويتي جميعا». بدوره عبّر رئيس اتحاد الكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب عن فخره بهذه المناسبة السعيدة التي يقدرها ويجلها أبناء الشعب الكويتي قاطبة نظرا للعلاقة المميزة بين قادة الدولة ورعيتهم. وشدد الشبيب على أن الأسرة الرياضية تكن كل التقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه على حرصه ومتابعته للشأن الرياضي في البلاد من خلال توجيهاته الحكيمة ومتابعته المستمرة لشؤون هذا القطاع المهم والذي يخص الشباب الذين هم مستقبل البلاد وحصنها الحصين وهو ما يضع على عاتق الرياضيين مسؤولة كبيرة في تطبيق توجيهات سموه عبر الحرص على تطوير الرياضة وإيصالها إلى أفضل المستويات.

من جانبه قال أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني أن البلاد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله وبمساندة ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله، إذ يعرف عن سموهما حرصهما على راحة ورفاه المواطنين. وأكد العدواني أن القطاع الرياضي يأتي في أول سلم الاهتمامات للقيادة السياسية في البلاد وهو ما يدفع المسؤولون عن الرياضة إلى بذل المزيد من الجهد في تطوير هذا القطاع وتحقيق تطلعات القيادة بصورة عامة. وقال العدواني: «ندعو الله أن يحفظ سمو الأمير وأن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه تحت قيادة حكومتنا الرشيدة».

