لأجل كويت الغد.. انتخب اليوم

الاخيرة

عزيزي الناخب وعزيزتي الناخبة... لأجل مستقبل مشرق للكويت وسط تحديات غير مسبوقة قادمة سريعا مع توجه عالمي معلن للاستغناء عن الوقود الاحفوري بحلول عام 2050 وخفض الطلب عليه بشكل كبير خلال الاعوام القليلة القادمة التي ستشهد توقف الحرب الروسية - الاوكرانية ومن ثم لن تكفي مداخيل النفط الكويت الناضب لدفع الرواتب وسيتم بالتبعية تسييل الاصول الخارجية لإنجاز ذلك المستلزم الملح، لننتهي بعدها سريعاً بعدم وجود مداخيل للنفط أو الاستثمارات فاذا لم نحضر ونجهز منذ اليوم بدائل واقعية لهم فلن يكون هناك بديل إلا... الرحيل...!

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1) وعليه اخرج وصوت اليوم في الانتخابات الاهم في تاريخنا لا لمن يقرب لك أو حتى من يمثل وجهة نظرك بل صوت فقط لمن ترى أن أجندته وفكره قادران على العمل مع الحكومة لتفعيل حلم كويت المركز المالي ومشاريع الجزر ومدينة الحرير والتي تمر عبر انتخاب دعاة الانفتاح - لا الانغلاق - ودعم مشاريع القطاع الخاص - لا المحاربين له - والدافعين للعمل المثمر والجاد مع الحكومة - لا مناكفتها وتسمية وزرائها بالمؤزمين - ومن ثم تضييع فرصتنا الاخيرة لخلق ذلك المركز الهام الذي سبقنا الاشقاء في الخليج بالعمل الجاد لتحقيقه وما اكسبو 2020 واستضافة كأس العالم ومشاريع النيوم والمئات غيرها الا سعي جاد في هذا الاتجاه وللتحوط لعصر ما بعد النفط القادم سريعاً والذي انشغلنا عنه بتوافه الامور...

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2) وصوت اليوم لدعاة كويت المستقبل والانفتاح والتعاون مع الاشقاء بالخليج لا لدعاة العودة للماضي والانعزال عن الاشقاء، صوت لدعاة التعاون بين السلطات لا لدعاة العراك بينهم، صوت لمحاربي الفساد المالي والإداري بحق لا للفاسدين من دعاة ... محاربة الفساد، صوت لدعاة الوحدة الوطنية وحب الكويت لا لدعاة ضرب الوحدة الوطنية بتخندقاتهم العنصرية والفئوية والطائفية المختلفة ممن يمهدون ارضنا وساحتنا للحروب الأهلية كما عمل اسيادهم في دول الحاضرة العربية الأخرى...

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آخر محطة:

شريط مصور واقعي وحزين لأحوال السكان في جزيرة العرب قام بتصويره رحالة انجليزي قبل 80 عاما فقط أي عام 1930 قبل عصر النفط والثراء القصير ويظهر كم الفقر الشديد والمجاعات والامراض القاتلة وهو عقلا ومنطقا ما سينتهي به حالنا في العقد القادم اي في الطريق لعام 2050، ما لم نعمل منذ عامنا هذا وإبان المجلس القادم لخلق خطة واقعية واصدار التشريعات اللازمة لتحقيق الاحلام الكويتية قبل أن تتحول لكوابيس معيشة حقيقية خلال سنوات قليلة فنندم عندما لا ينفع الندم كما عملنا ذلك كثيراً بالماضي وانقذتنا مداخيل النفط حينها التي لم تتوفر خلال أزمان قصيرة.

