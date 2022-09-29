طريق الجنة

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يعرف طريق جبل تيانمن في الصين باسم «الطريق إلى الجنة» وهو يشبه شريطا متعرجا يمتد على سفح الجبل. بطول 10 كيلومترات. ويتزايد ارتفاعه من 200 متر إلى 1300 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعتبر الطريق المذهل كما يبدو في الصورة التي نشرتها وكالة «سبوتنيك» الروسية أحد اجمل الطرق في العالم. وهو يأخذ الزائرين بعد 99 انحناء تخطف الانفاس إلى قمة الجبل وكهف تيانمن، وهو حفرة طبيعية في الجبل يبلغ عمقها 132 مترا.

ويقع الجبل داخل حديقة تيانمن الوطنية في مدينة زانغجياجي، في الجزء الشمالي الغربي من مقاطعة خونان، الصينية.وعلى القمة يتربع معبد كبير تم بناؤه في عهد سلالة تانغ الحاكمة. وتحول الان الى مطعم نباتي هائل.

