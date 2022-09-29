مصر.. سقوط شاب من «الخامس» وأهله يتهمون زوجته الأولى بقتله

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فتحت السلطات في مصر تحقيقا بواقعة مقتل صيدلي شاب إثر سقوطه من منزله بالطابق الخامس في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، فيما تحفظت أجهزة الأمن على زوجته ووالدها وشقيقها بعد اتهام أسرة الشاب لهم بقتله.

وكشف مصدر أمني أن من نقلوا الصيدلي للمستشفى هما والد وشقيق زوجته وبعض أقاربهما وأفادوا جميعا أنه قفز من الطابق الخامس رغبة في الانتحار. لكن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة الصيدلي تتهم فيه عائلة زوجته بقتله مؤكدين أنه استغاث بعائلته قبل الواقعة.

وأوضح المصدر أن الاستجوابات كشفت أن القتيل يعمل في السعودية، حيث تزوج من امرأة ثانية هناك. واضاف ان الشاب كان في إجازة حينما زاره والد زوجته الأولى وشقيقها وبعض أقاربهم بدعوى «حل المشاكل». وخلال ذلك نشبت مشادة وطالبه أهل الزوجة بتطليق زوجته الثانية، والتوقيع على أوراق تضمن حقوق ابنتهم، ثم تطور الأمر لسقوطه من أعلى ووفاته».

وحسب المصدر، فإن أهل زوجة الصيدلي يؤكدون أنه هو من قفز، بينما أقارب المجني عليه يتهمون عائلة زوجته بقتله. و«لذلك فإن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية، وأمرت بتشريح جثمان الشاب لبيان سبب وفاته، وطلبت تحريات الشرطة عن الواقعة» وفق المصدر.

