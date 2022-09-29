أردني يحرق منزله وأطفاله.. متعمداً

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عمان - الوكالات: فُجع الأردنيون، صباح امس بجريمة بشعة راح ضحيتها 3 أطفال، بعد أن أقدم رب أسرة من أصحاب السوابق على إحراق منزله بعد سكبه مادة مشتعلة في المنزل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن أحد الأشخاص أقدم على إضرام النار بمنزله في منطقة وادي الرمم بالعاصمة عمّان، إثر خلافات عائلية، حيث نتج عن الحادثة وفاة 3 أطفال، فيما جرى إسعافه وزوجته للمستشفى وهما قيد العلاج، وفتح تحقيق في الحادثة.

وشرعت نيابة محكمة الجنايات الكبرى الأردنية في التحقيق بجريمة قتل الأطفال، حيث أكدت مصادر أن فرق الدفاع المدني عثرت على جثث 3 أطفال وهم: رضيعة صغيرة بعمر 6 أشهر ابنة المتهم من زوجته الحالية، وطفلة عمرها 9 سنوات وشقيقتها الصغرى أيضا وعمرها 5 سنوات، ابنتا المتهم من زواج سابق. وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود خلافات شخصية بين الزوجين، ما دفعه إلى سكب مادة البنزين على محتويات الشقة أثناء نوم الأطفال الصغار.

وعثر فريق المختبر الجنائي في مسرح الجريمة على «غالون» البنزين المستخدم في احراق الشقة.

