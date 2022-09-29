مهرجان القهوة السعودية ينطلق اليوم في الرياض

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان القهوة السعودية في مركز «ذي أرينا» للمعارض بالرياض، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة، للاحتفاء بالقهوة السعودية، وبتاريخها عبر رحلة ثقافية متكاملة تعكس الدلالات الحضارية المرتبطة بها واقترانها بهوية المجتمع السعودي.

وبعد الرياض سينتقل المهرجان إلى جدة ومن ثم للظهران. ويتكون المهرجان من أربعة أقسام رئيسة «فنجال الضيف» الذي سيضم فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال. أما القسم الثاني «فنجال الكيف» فسيضم فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، فيما يحتضن القسم الثالث «فنجال السيف» فعاليات حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية «درب الفنجال». وسيخصص القسم الرابع للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل.

