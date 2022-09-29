محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي

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الرياض- الوكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، في إطار إعادة تشكيل المجلس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» مساء الثلاثاء «يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء».

وبحسب بيان رسمي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبذلك اصبح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء. وعين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للدفاع وهو المنصب الذي كان يشغله ولي العهد.

وأدى بعض الوزراء الجدد القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، ويوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم، اديا القسم وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.

الى ذلك قال الأمير خالد بن سلمان، إن الوزارة حظيت باهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنهم سيسيرون على نهجه، ومساره الذي رسمه لها.

جاء ذلك في أول تصريح له، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للدفاع. وثمّن وزير الدفاع عبر حسابه على «تويتر»، ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، بتعيينه في منصبه الجديد سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة دينه وقيادته ووطنه.

وأوضح أن الوزارة حظيت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه أثمرت بإطلاقه برنامج تطويرها، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدراتها، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أنهم سيمضون على نهج ولي العهد، ومساره الذي رسمه للوزارة «لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه».

وفي السياق، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقر وزارة الدفاع بجدة، أمس الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وقيادات الوزارة.

