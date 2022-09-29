مفتي السعودية: الأمر الملكي يؤكد دعم خادم الحرمين للطاقات الشبابية

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الرياض- الوكالات: هنأ مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أمس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس». وقال آل الشيخ: إن قرار تعيين الأمير محمد في منصب رئاسة الحكومة «يؤكد دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للطاقات الشبابية والكفاءات العالية التي تعمل بتفان لمصلحة الوطن وقيادته وتسطر بحروف من ذهب الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته». ونوه المفتي بـ«العمل المتقن الذي قدمه ولي العهد عبر رؤية المملكة 2030 التي واكبت تطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل واتضحت معالمها في في تحقيق تنمية مستدامة انعكست على عجلة التنمية والازدهار في مختلف المجالات».