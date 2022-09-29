ولي العهد السعودي: نخطط لرفع الاكتفاء الذاتي عسكرياً إلى 50 %

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الرياض- الوكالات: أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن المملكة زادت اكتفاءها الذاتي في الصناعات العسكرية من 2% إلى 15% وتخطط للوصول إلى 50% تحت قيادة وزير الدفاع المعين حديثا. بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس. وأفادت ثلاثة أوامر ملكية الثلاثاء بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عيَّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء و الأمير خالد وزيرا للدفاع.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات الوزارة، وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطويرها وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع، ومنسوبي الوزارة.

وعبر عن مشاعره تجاه الوزارة، ومكانتها الخاصة لديه، والفترة التي قضاها في العمل فيها، مشيداً بأدائها وعملها، وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان، وتعاون منسوبيها إلى آفاق أوسع وأكبر سائلاً الله التوفيق لها ومواصلة نجاحاتها.

من جانبه، أكد وزير الدفاع، أن ما حققته الوزارة من إنجازات خلال برامج تطويرها، وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر منه.

