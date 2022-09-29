البابا يجري زيارة تاريخية إلى البحرين في نوفمبر

عربيات ودوليات

المنامة- الفاتيكان- الوكالات: سيزور البابا فرنسيس البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لرئاس كنسية كاثوليكية إلى المملكة، على ما أعلن الفاتيكان امس. وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان انه تلبية لدعوة من السلطات المدنية والدينية، سيجري البابا فرنسيس رحلة إلى البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر.

وجاء في البيان أن «البابا قد قبل دعوة السلطات المدنية والكنسية في البلاد، وأنه سيزور مدينتي المنامة وعوالي» وسيشارك «بمنتدى الحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش البشري». ولفت الموقع إلى أنه سيتم نشر البرنامج وتفاصيل أخرى عن الرحلة في وقت لاحق. وسيكون فرنسيس أول بابا يزور البحرين.

ويذكر أن البابا فرنسيس استقبل في الفاتيكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 19 مايو 2014. وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي للفاتيكان حينها، فقد تركزت المناقشات الودية بين العاهل البحريني والبابا على مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، «مع الإشارة بشكل خاص إلى الالتزام بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز الحوار والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع».كما تمت الإشارة إلى المساهمة الإيجابية للمجتمع المسيحي في البحرين، و أعرب البابا عن التقدير لاهتمام الملك الشخصي باحتياجات المجتمع الكاثوليكي المحلي.

