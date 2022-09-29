أمير قطر وإمبراطور اليابان بحثا العلاقات الثنائية

عربيات ودوليات

طوكيو- الوكالات: التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس إمبراطور اليابان ناروهيتو، بالقصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو. وقال الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال اللقاء «استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل».

وذكر أن أمير قطر أعرب خلال اللقاء «عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي».

وتوفي آبي في 8 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 67 عاماً، متأثراً بإصابته بهجوم ناري استهدفه أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً، غربي البلاد. وكانت قطر دانت حينها بأشد العبارات اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، معتبرة أنها جريمة شنيعة وبشعة، مجددة تأكيد موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

ويحظى البلدان بعلاقات استراتيجية تمتد لنصف قرن مضى، وقد احتفلا في يونيو الماضي بمرور 50 عاماً على العلاقات. وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى اليابان، في يناير 2019، ووقَّع خلالها اتفاقاً لبدء حوار استراتيجي بين البلدين، وقد انطلق هذا الحوار في أغسطس 2021.

