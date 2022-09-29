قوات الاحتلال تغتال أربعة فلسطينيين في جنين والمقاومة ترد بمهاجمة نقاط عسكرية

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القدس المحتلة- الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية اربعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية نفذتها قوات امس في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة حسبما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة قالت في حسابها الرسمي على فيسبوك إن «الشهداء الاربعة هم : محمد أبو ناعسة؛ عبد فتحي حازم ، محمد محمود الونة وأحمد نظمي علاونة» مضيفة أن 9 آخرين أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة. من جهته، اعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيين اثنين بعد استهدافهما داخل منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ العملية المسلحة في شارع ديزنغوف بتل أبيب في السابع من نيسان الماضي. وقالت قناة الجزيرة إن أحد القتيل هو شقيق رعد حازم. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي انسحب من المخيم، ونفى أن يكون قد استهدف منزل العائلة بصاروخ. بدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين اثنين من المطلوبين لديها. وكانت مصادر طبية فلسطينية أشارت إلى سقوط 6 جرحى في اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي توغلت في مخيم جنين. وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية شاركت في اقتحام المخيم، وأن هذه القوات قصفت منزل عائلة حازم.

وكانت مصادر فلسطينية قالت ان قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية عسكرية في مخيم جنين والمناطق المحيطة به، بينما بثت منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل لقطات توثق محاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة حازم. وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم صباح امس وحاصرت عائلة حازم، وأشاروا إلى أنه سُمع أصوات انفجارات أعقبها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر. وأظهرت لقطات مصورة توجه تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين بعد اشتباكات وقعت في البلدة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

في هذه الأثناء استهدف مسلحون فلسطينيون نقاطا عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية وكشف الجيش الإسرائيلي أن رصاصا أطلق من سيارة متحركة على نقطة عسكرية مؤقتة قرب قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس كما استهدف مسلحون فلسطينيون قوة تابعة للاحتلال قرب قرية جبع جنوب مدينة جنين. وقال جيش الاحتلال إنه لم تسجل إصابات ولا أضرار في صفوفه، وإن جنوده ردوا على مصادر النيران، بينما تمكن المهاجمون من مغادرة مسرح العمليات. وأفادت مصادر الاحتلال الإسرائيلي بأن وحدات من الجيش والشرطة تطارد فلسطينيا تقول إنه استولى على سيارة قرب حاجز عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة غير أن شهود عيان في المكان قالوا إن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه شاب ثم شرعوا في مطاردة سيارة لاذت بالفرار. وأضافوا أنهم شاهدوا سيارة إسعاف مدنية تصل الى المكان.

