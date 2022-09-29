البرلمان العراقي يرفض استقالة الحلبوسي

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: صوت مجلس النواب، أمس على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فيما اندلعت مواجهات بين متظاهرين موالين للتيار الصدري والشرطة قرب المنطقة الخضراء.

وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية أن البرلمان رفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي «مشيرة الى أن «العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبا» وأن «الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً». يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله افتتح اعمال الجلسة التي تضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول. وتمت عملية التصويت بعدما عقد مجلس النواب العراقي، أمس أول جلسة له بعد إنهاء اعتصام الصدريين، وعودة البرلمان للانعقاد. ورافقت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت قوات الأمن جسري الجمهورية والسنك وساحة الطيران بالكتل الكونكريتية.

في غضون ذلك اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية، أمس وأفادت مصادر عراقية بوقوع مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين قرب المنطقة الخضراء، وبسماع صوت إطلاق نار. وتم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين خلال المواجهات. ووصلت تعزيزات أمنية جديدة إلى المكان في وقت قام فيه المتظاهرون برشق قوات الأمن عند مدخل المنطقة الخضراء بالحجارة وحالت قوات الأمن دون محاولة اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء. واغلقت عدة طرق وتقاطعات في العاصمة بعد أن سرت خطة أمنية لتأمين الجلسة من أي محاولة للتظاهر أو لاقتحام المجلس، مع انتشار كبير لأفراد من الجيش عند مداخل العاصمة التي خضعت هي الأخرى لتدقيق أمني شمل الداخلين إلى بغداد من سكان المحافظات.

من جانبها كشفت قيادة عمليات بغداد، أمس عن تفاصيل خطة الانتشار الأمنية في العاصمة، مستبعدة فرض حظر للتجوال. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية «واع» إن «جميع الجسور في العاصمة مفتوحة باستثناء جسري السنك والجمهورية» وأضاف أن «قطع الشوارع في العاصمة بغداد يتوقف على أعداد المتظاهرين خلال اليومين المقبلين في ساحتي التحرير والنسور».

