الأعرجي يحذِّر من عودة «داعش»: العراق بحاجة إلى استراتيجية ردع

عربيات ودوليات

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس، إن العراق بحاجة لبناء استراتيجية للردع.

وأكد أهمية مواصلة الضغط الدولي لمنع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري ، وضرورة إنهاء مخيم الهول السوري لأنه يشكل خطراً وقنبلة موقوتة.

وقال الأعرجي في كلمة له ضمن فعاليات «ملتقى الرافدين» بالعاصمة بغداد، إن «العراق ما بعد 2003 مر بمنعطفات خطيرة في الوضع الامني وبعدها مواجهة تنظيم داعش الارهابي»، مبينا أن «فتوى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وثبت أبناء الشعب لقتال داعش وراء تحقيق النصر الكبير على الإرهاب».

وشدد على أن «العراق بحاجة الى بناء استراتيجية للردع»، لافتا الى «ضرورة أن تكون لدينا قدرة وقوة لكي نكسب احترام الجميع».

وأكد أهمية «مواصلة الضغط الدولي لمنع عودة داعش»، مشيرا الى «ضرورة انهاء مخيم الهول السوري لأنه يشكل خطراً وقنبلة موقوتة».

وأوضح أن المخيم يضم 12 ألف داعشي لدى الميليشيات الكردية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حذرت من أن مخيم الهول يشكل «تهديداً حقيقياً على المنطقة» ويشهد «مأساة إنسانية»، مبينةً أن أغلب سكان المخيم لا يريدون البقاء هناك، لكن داعش ينظر إليه كمكان لنشر أفكاره من أجل تجنيد عناصر جديدة، ما يستوجب إعادة سكان المخيم إلى بلدهم الأصلي.

