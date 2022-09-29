إيران عن الاحتجاجات: كل شيء تحت السيطرة

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طهران- الوكالات: وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاحتجاجات التي تشهدها بلاده بأنها «ليست بالأمر الكبير» وأكد «كل شيء تحت السيطرة في إيران، ولن يكون هناك تغيير للنظام». وقال عبداللهيان في مقابلة مع إذاعة «NPR» الأميركية: «أؤكد للغربيين أنه لا يوجد أمر كبير يجري في إيران ولن يكون هناك تغيير للنظام».

وكانت الاحتجاجات بدأت في جميع أنحاء إيران ردا على وفاة مهسا أميني الشابة الكردية (22 عاماً) التي احتجزتها شرطة «الأخلاق» الإيرانية بزعم إساءة ارتداء الحجاب وتوفيت في وقت لاحق خلال احتجازها وقال وزير الخارجية الإيراني إن ظروف وفاة أميني «جعلتنا جميعا حزناء للغاية» وأضاف أن «حوادث مماثلة تقع في جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة». واعترف عبداللهيان بأن الاحتجاجات كانت سلمية في البداية، لكنه ألقى باللوم على «عناصر خارجية مثل القنوات الفضائية وبعض المواقع الإلكترونية التي تشجع الناس داخل إيران على النزول إلى الشوارع والتحول إلى العنف». وقال «هناك متظاهرون بالطبع وهم يعبرون عما يطالبون به بطريقة سلمية لكن معظم هؤلاء الناس في الشوارع الآن يقودون ويوجهون من قبل قنوات جيدة التنظيم». وأشار إلى الولايات المتحدة مرة أخرى عندما دافع عن استخدام الحكومة الإيرانية للقوة ضد المتظاهرين، مشيرا إلى الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي، وقال «ماذا فعلت عندما حاول الناس الاستيلاء على الكونغرس؟ ألم تمنع رئيسك دونالد ترامب من «تويتر»؟».

وفي وقت تتواصل الاحتجاجات لليوم الثاني عشر أكدت الشرطة الإيرانية امس أنها ستواجه «بقوة» المحتجين. وقالت قيادة الشرطة في بيان ايسعى أعداء جمهورية إيران الإسلامية وبعض مثيري الشغب إلى العبث بالنظام العام وأمن الأمة باستخدام ذرائع مختلفة» مضيفة «عناصر الشرطة سيواجهون بكل قوتهم مؤامرات مناهضي الثورة».

وأوقفت قوات الأمن المئات أبرزهم فائزة هاشمي رفسنجاني ابنة الرئيس الايراني الاسبق. وذكرت قناة «فيلق القدس» على شبكة تلغرام أن فائزة هاشمي أوقفت أثناء مشاركتها في تجمعات احتجاجية شرق طهران. ولكن وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري نقلت عن مصدر مطلع أن أحد الأجهزة الأمنية اعتقلها بسبب «تحريض مثيري الشغب على إثارة الفوضى».

