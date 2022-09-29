الإعصار «إيان» يغرق كوبا بالعتمة ويدمر الطائرات في فلوريدا

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هافانا - ميامي - الوكالات: غرقت كوبا في الظلمة بعد انقطاع تام للكهرباء بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالشبكة الكهربائية والناجمة عن مرور الإعصار «إيان» الذي لم يحصد أرواحا لكنه ضرب ولاية فلوريدا الأميركية مسببا فوضى كبيرة وتحطم طائرات.

وكتبت شركة الكهرباء العمومية في كوبا «أونيون إليكتريكا» في تغريدة أن البلاد «بدون خدمة كهرباء» مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور «إيان» وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة. بدوره، قال لازارو غويرا، المدير الفني للشركة في تصريح للتلفزيون الكوبي «ليست هناك حالياً أي خدمة كهرباء في أي من أنحاء البلاد».

وأوضح المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن «عين الإعصار» انتقلت إلى جنوب شرق خليج المكسيك بعد ساعات قليلة ليمر غرب أرخبيل كيز في جنوب فلوريدا». وكان المركز توقع في وقت سابق أن يكتسب إيان مزيداً من القوة قبل أن يضرب ساحل فلوريدا الغربي وحينها سيكون مصنفاً إعصاراً كبيراً و»خطراً للغاية». وبلغت سرعة الرياح 208 كيلومترات في الساعة. وأظهرت مقاطع فيديو الأضرار التي خلفها إعصار «إيان»، والذي تسبب في قلب عدة طائرات صغيرة بمطار في جنوب فلوريدا. وشهد مطار نورث بيري في بيمبروك باينز، أضرارا كبيرة طالت عدة طائرات. ولم تقتصر الأضرار على الطائرات وحدها، ولكنها طالت أيضا منشآت وحظائر خاصة بالمطار. وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن «إيان» سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق حيث حثت السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة.

