روسيا لانفصاليي أوكرانيا: أهلاً بكم في وطنكم

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رحبت موسكو بـ4 مناطق أوكرانية اختارت الانضمام للاتحاد الروسي في استفتاءات تصفها كييف وحلفاؤها بأنها صورية. وبينما بدأت روسيا تدريب قوات الاحتياط التي استدعتها للقتال، طالبت أوكرانيا الغرب بمدها بأسلحة جديدة.

وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيدي ضم هذه المناطق إلى روسيا بعد هذه الاستفتاءات، موضحة أنها بصدد تقديم طلبات رسمية إلى موسكو لقبولها ضمن الاتحاد الروسي. وقال المسؤولون في المناطق إن الأغلبية الساحقة من السكان اختارت الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد تصويت جرى على مدى 5 أيام. علما بأن هذه المناطق تشكل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

ووفق السلطات في هذه المناطق، فقد اختار الناخبون في لوغانسك الانضمام إلى روسيا بنسبة 98.4%، في حين بلغت نسبة التأييد في زاباروجيا 93.1 %، وفي خيرسون 87%، وفي دونيتسك 99.2%. وفي رسالة على تليغرام قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا ديمتري ميدفيديف «انتهت الاستفتاءات... النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!». ومن المتوقع أن يصدق الرئيس الروسي على طلبات الانضمام في وقت لاحق، وبعد ذلك يمكنه عد أي محاولة من أوكرانيا لاستعادة السيطرة على هذه المناطق هجوما على الأراضي الروسية، علما بأنه قال في وقت سابق إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن «وحدة أراضي» بلده. وفي نبأ عاجل أوردته وكالة «نوفوستي» امس قدم رئيس الإدارة الروسية لإقليم لوغانسك طلبا رسميا لبوتين من أجل ضم الإقليم إلى روسيا.

في المقابل قالت أوكرانيا أمس إن التصويت الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا «باطل ولاقيمة له» وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية. وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بهذه «الاستفتاءات»، واصفا إياها بأنها «غير قانونية» و«تم التلاعب بنتائجها». وندد أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بما أسماها «استفتاءات زائفة» تشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

وفي الجانب العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الأيام الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق. وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن «جميع الجنود الذين تمت تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة، كذلك يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة».

