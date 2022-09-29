«الأزرق» لوضع قدم في ربع النهائي

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يسعى منتخب الكويت الى وضع قدم في الدور ربع النهائي عندما يواجه نظيره التايلندي عند الساعة الـ 8:00 من مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها البلاد حتى الـ 8 من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً. وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي العراق مع عمان الساعة الـ 05:00 مساءً.

وكان «الأزرق» تصدّر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على عمان في الجولة الافتتاحية أول من أمس الثلاثاء، متقدماً على منتخب تايلند الذي اجتاز العراق 3-2.

وتعد مباراة اليوم بالنسبة للأزرق بمنزلة مفترق طرق، فالفوز بنتيجتها يعني وضع قدم في الدور المقبل، أو التأهل بشكل مباشر في حال انتهاء لقاء عمان والعراق بالتعادل.

ويبني مدرب الأزرق، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» في مباراة اليوم على تألق اللاعبين في لقاء عمان، لا سيما الحارس محمد الهزيم واللاعبين عبد الرحمن الطويل وعبد اللطيف العباسي وعبد الرحمن الوادي، اضافة الى الدعم الجماهيري المتوقع.

بدوره، يدخل منتخب تايلند المباراة بغية تحقيق الفوز الذي يجعله قاب قوسين أو أدنى من التأهل.

وفي اللقاء الآخر ضمن المجموعة الأولى، يتمسّك منتخبا العراق وعمان بأمل البقاء في دائرة المنافسة على احدى بطاقتي التأهل عبر تحقيق الفوز لأن تعادلهما قد يقلص كثيراً من فرصهما.

وفي المجموعة الثانية، يسعى منتخب البحرين الى تدارك البداية المخيبة في الجولة الأولى عندما يواجه تركمانستان الساعي للهدف نفسه في 11:00 صباحاً، فيما يتطلع كل من أوزبكستان وطاجيكستان الى تحقيق الفوز الثاني في اللقاء الذي يجمعهما في 2:00 ظهراً.

وخسر «الأحمر البحريني» أمام طاجيكستان 3-4 في مباراة مثيرة، في وقت حقق فيه منتخب أوزبكستان فوزاً ساحقاً على تركمانستان 8-0.

وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، في حين بقي رصيد البحرين وتركمانستان خالياً من النقاط.

وفي مواجهة أوزبكستان وطاجيكستان قد ينتهي الأمر بتأهل احدهما مبكراً الى ربع النهائي في حال فوزه وتعادل المنافسين الآخرين في المجموعة وهو ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة لطرفيه.

وفي المجموعة الرابعة، فجر منتخب السعودية اولى مفاجآت البطولة بفوزه على اليابان 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجمو عة. تقدم منتخب اليابان مبكراًعن طريق كريبالدي فينيسيوس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد «الأخضر» بهدفين من ناصر الحارثي (11) ومحسن فقيهي (15).

بدوره، أعرب مدرب منتخب اليابان، كينيشوري كوغوري، عن إحباطه بعد الخسارة في المباراة الأولى، وقال: «طريقة دفاع السعودية وحارس مرماهم صعبا الأمور علينا، ولم نتمكن من فك هذا الدفاع حتى بمحاولاتنا في التسديد من الخارج».

