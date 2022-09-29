فهد الناصر: «الأولمبية» تسعى لنشر القيم النبيلة

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ثمن رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح دور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اللجنة الأولمبية المتعاقبة عبر مسيرتها الطويلة وجهودهم في تطوير العمل الرياضي المحلي التي شكلت أهم أسباب تفوق الرياضة الكويتية في المحافل الرياضية. وقال الشيخ فهد الناصر في لقاء مع «كونا» بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس اللجنة الأولمبية أن الأخيرة تسعى إلى نشر قيم الألعاب الأولمبية الدولية مثل التفوق الرياضي والاحترام والتصميم والشجاعة والوحدة والتكافل والمساواة والاستدامة ونبذ كل أشكال التمييز وغيرها من القيم النبيلة التي تروج لها الحركة الأولمبية الدولية. وأضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء المثال الأولمبي والدعوة إلى السلام ومشاركة المرأة في الرياضة بشكل فاعل والتركيز على القضايا البيئية على المستوى الوطني والمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية والأولمبية. وذكر أن اللجنة تعنى بأن يتوافق الميثاق الأولمبي مع النظام الأساسي لجميع أعضاء الجمعية العامة العمومية من الهيئات الرياضية المنتسبة إليها سواء الألعاب الصيفية التي تشارك فيها العديد من الاتحادات والأندية المتخصصة أو الشتوية التي يمثلها نادي الألعاب الشتوية الكويتي.ولفت الشيخ فهد الناصر إلى تعاون اللجنة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وحرصها على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع تلك الهيئات لإنجاح الجهود بالنهوض بالشباب الرياضيين دون المساس باستقلاليتها وبقية الهيئات الرياضية المنضوية تحت لوائها لأنها جهات منتخبة من جمعياتها العمومية بحسب الميثاق الأولمبي. وأشار إلى أن اللجنة لا تألو جهدا في تذليل كل العقبات أمام الرياضيين لتحقيق التفوق في المنافسات الرياضية وتعزيز الروح الأولمبية مؤكدا أنها «لا تشارك في أي نشاط يتعارض مع الميثاق الأولمبي الذي يعد دستور الرياضة الأولمبية».

وتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية الحكيمة للبلاد لحرصها الدائم على رعاية الشباب الكويتيين الرياضيين ما كان له عظيم الأثر بتحقيق أبطال وبطلات الكويت للكثير من البطولات مشيدا في الوقت نفسه بتعاون جهات الدولة ذات العلاقة مع اللجنة من أجل الارتقاء بالحركة الرياضية الكويتية. وأثنى الشيخ فهد الناصر على جهود الاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة برعاية اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار وإعدادهم بشكل جيد متعهدا بأن «تمد اللجنة يد العون إليهم لتحقيق المزيد من التطوير واستضافة أهم الملتقيات الإقليمية والقارية والدولية».

