«كاكاو»: كل المباريات «نهائي»

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كشف مدرب منتخب الكويت البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» أن المنتخب بدأ، مباشرة، التحضير لمواجهة تايلند، مؤكداً أنه يعتبرها لقاء «نهائي البطولة»، مثلما تعامل مع مواجهة عمان وسيتعامل مع مباراة العراق الأخيرة في المجموعة أيضاً. وطالب كاكاو وسائل الإعلام بدعم ومساندة اللاعبين في المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة حضور الجماهير في الصالة فهم اللاعب رقم 1 وليس الرقم 6. واعتبر ان الفوز الذي تحقق على المنتخب العماني جاء عن جدارة واستحقاق، وبسبب تألق اللاعبين، وليس لضعف المنافس. وقال: «احترمنا منتخب عمان في الاستعدادات والمباراة، بغض النظر عن مستواه، وبشكل مستمر أطالب اللاعبين بضرورة احترام المنافسين، ولكن لا نخشاهم في الملعب». ولفت كاكاو إلى أن تقدم المنتخب بعدد كبير من الأهداف، دفعهم إلى اللعب الإستعراضي، والذي تسبب بأخطاء دفاعية في الشوط الثاني، مؤكدا أن اللاعبين سعداء بالعودة للمشاركات القارية، التي غاب عنها منذ عام 2014.

