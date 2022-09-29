«الجمباز الفني» إلى الجزائر السبت بطموحات عربية كبيرة

محلية

يتوجه وفد المنتخب الكويتي للجمباز الفني إلى الجزائر بعد غد السبت تمهيداً للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات التي تقام في مدينة وهران خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.

وأفاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة ورئيس وفد المنتخب الوطني فهد الصولة أن الكويت ستشارك في البطولة في مسابقتي الناشئين والناشئات وبوفد يضم 5 لاعبين هم: محمد الحاتم، عبدالله بهبهاني، حسين دشتي، موسى الصحاف، وراشد الكندري، و5 لاعبات هن: مسك الدوسري، فاطمة النما، غزلان الحبيل، مريم ناجي، وجنى الركيبي، و3 حكام كويتيين هم: علي الكندري وحيدر الجعفر وبدر حسن. وأوضح الصولة أن الوفد سيضم أيضاً إلى جانب أعضاء الجهاز الفني لمنتخبي الناشئين والناشئات، كلاً من نائب رئيس الاتحاد الكويتي وأمين صندوق الاتحاد العربي ناصر الهلفي، وأمين عام الاتحاد العربي محمد بهبهاني، وعضو اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي سعاد الكندري، وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد العربي موسى المنصور. وذكر الصولة أن منتخبي الناشئين والناشئات يمتلكان طموحات كبيرة في البطولة، ويتطلعان إلى تحقيق إنجازات جديدة لرياضة الجمباز الكويتية، منوهاً بأن المنتخبين استعدا جيداً لهذا الحدث العربي من خلال معسكر تدريبي خارجي أقيم الشهر الماضي في جورجيا فضلاً عن خوض التدريبات المحلية. وأشار الصولة إلى أن اللاعبين واللاعبات متحمسون للمشاركة في البطولة ولديهم الرغبة والإصرار على تمثيل بلدهم الكويت بأفضل صورة، آملاً أن تتكلل المشاركة الكويتية بأعلى رصيد من الميداليات، وأن تحقق البطولة العربية النجاح المنشود.

