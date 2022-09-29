سيزار: «الأزرق» يتميز بتعدد الحلول التكتيكية

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رفض مدرب تايلند، الإسباني كارلوس سيزار، الحديث عن الطريقة التي سيواجه بها الكويت في مباراته الثانية بالمجموعة، وذلك بعد الفوز على العراق 3-2 في المباراة الأولى. وقال سيزار في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن المنتخب الكويتي يتفوق على نظيره العراقي بتعدد الحلول التكتيكية، وأن مدربه يفضل اللعب بطريقة «الباور بلاي». وأضاف أنه ليس راضيًا عن أداء لاعبيه في الشوط الأول من المباراة، قائلًا: «في الشوط الأول فريقي كان نائمًا، وتخلفنا بهدفين، وكان المنتخب العراقي الطرف الأفضل». وتابع: «بين الشوطين تحدثت للاعبين وتمكنا من تصحيح الأخطاء، وهذا الأمر الذي أحبه في فريقي لأنهم يستمعون للتعليمات». وأكمل: «كأننا لعبنا مباراتين مختلفتين، واحدة سيئة في الشوط الأول، وثانية ممتازة في الشوط الثاني».